Le salon Autowest ouvrira ses portes aujourd’hui à Oran : Une 18e édition porteuse de plusieurs nouveautés

Le Salon Autowest 2018 ouvrira ses portes aujourd’hui, dimanche 9 décembre, au Centre des conventions d’Oran et ce, pour une semaine. Cette 18e édition se tient sous le slogan «La production automobile algérienne : diversification et développement».

Une quarantaine de marques et modèles de véhicules, de motos et de camions montés en Algérie occupent une superficie dépassant les 12 000 m2 d’espace d’exposition avec des stands dédiés.

Directeur de Somex International, la société organisatrice, Abdelkader Rezoug énumère un certain nombre de nouveautés qui caractérisent cette nouvelle édition. D’abord une augmentation palpable du volume de participation, dépassant les 40% par rapport à l’Autowest 2017.

Ensuite le retour en force de certaines marques, à commencer par Renault qui a doublé sa surface d’exposition pour proposer aux visiteurs un maximum de modèles. Les organisateurs font également remarquer le retour de la société Sovac, notamment pour le lancement du véhicule de marque Audi monté en Algérie et qui participe pour la première fois à une exposition grand public en Algérie. Même chose pour le modèle 208 de la marque Peugeot, également monté en Algérie.

Parmi les participants, BAIC Algérie se fait remarquer par l’inauguration, dans une semaine, de son usine de montage située à Batna. «Celle-ci est déjà entrée en production, mais elle sera inaugurée de manière officielle», indique-t-on à ce sujet.

Mais la grande nouveauté du Salon concerne sans doute la participation de la société Oryx Motors, une entreprise du groupe Mehri qui travaille sur le projet d’un véhicule de conception et de marque typiquement algériennes, ce qui, une fois concrétisé, constituera effectivement une avancée notable dans le domaine de l’industrie automobile.

Les études sont particulièrement avancées et un prototype du genre pick-up sera exposé à l’occasion. «A l’exception de la motorisation, le véhicule sera entièrement réalisé en Algérie, l’ossature, le châssis, la coque, etc.» assure le responsable de l’organisation, rappelant que le constructeur français de la marque au Lion est aussi un motoriste dans la mesure où il équipe en moteurs plusieurs marques fabriquées ailleurs dans le monde.

Cette année, le hall d’entrée de l’espace d’exposition sera entièrement dédié à la moto, une sorte de «mini-salon de la moto», et c’est en rupture avec la façon de faire des éditions précédentes où les exposants de ce genre d’engins étaient dispersés.

A noter à ce propos la participation, à titre exceptionnel et pour le loisir, d’une collection de vieux modèles de motos rassemblés par Sofiane Bermaki, qui dirige une association à Oran.

Une autre partie de la superficie du Salon sera réservée aux camions, chariots élévateurs, etc. Hormis les prestataires de services tels les banques, les assureurs, etc., cette édition sera sans doute aussi caractérisée par des offres intéressantes en termes d’achats, car c’est aussi le but principal de cette manifestation économique devenue incontournable.