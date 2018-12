LG G7 FIT apporte des éléments populaires des séries G à une plus large audience

À partir de cette semaine, les consommateurs des marchés clés pourront entrer en possession du dernier smartphone de LG, le LG G7 Fit. Initialement dévoilé à l'IFA 2018 à Berlin, le LG G7 Fit a été développé pour les clients intéressés spécifiquement aux fonctions de caméra, d'affichage et audio haut de gamme à un prix plus compétitif que les offres phares actuelles.

Le concept de la LG G7 Fit consiste à offrir les fonctionnalités avancées les plus populaires du LG G7 ThinQ , mais sans en faire supporter le prix aux clients. Avec le même bord supérieur en verre poli et en métal poli que le LG G7 ThinQ, la LG G7 Fit est aussi solide qu’il n’en a l’air, avec un indice de protection contre à la poussière et à l’eau atteignant IP68.

Propulsé par le Qualcomm Snapdragon 821 éprouvé et associé à 4 Go de RAM et jusqu'à 64 Go de stockage interne, le smartphone est suffisamment puissant pour qu’on puisse jouer, regarder ou écouter sans accroc. L'écran FullVision QHD + de 6,1 pouces (3120 x 1440) affichant un rapport de format de 19,5 : 9, est doté de la technologie LCD Super Bright Display turbo-chargée jusqu'à 1000 nits maximum pour une visibilité optimale, même sous un soleil éclatant.

Une multitude de fonctions intelligentes de caméra mises en évidence par AI CAM permettent aux propriétaires de LG G7 Fit de choisir parmi 8 modes de prise de vue optimisés par l'intelligence artificielle intégrée. Si l’image recommandée par AI CAM ne répond pas aux attentes de l’utilisateur, des options supplémentaires d’effet peuvent être appliquées manuellement lors du post-traitement.

Le LG G7 Fit, ayant été conçu pour offrir les capacités audio les plus avancées de LG dans un package exceptionnel, représente le dispositif idéal pour les mélomanes. Doté du DAC Quad Hi-Fi 32 bits de LG, unanimement salué, pour un son de haute qualité lorsqu'il est associé à des écouteurs de qualité, le G7 Fit produit également des basses incroyables avec le haut-parleur Boombox ainsi qu'un son surround 3D virtuel, offrant jusqu’à 7.1 canaux audio avec DTS : X 3D.

« Le LG G7 Fit joue un rôle important dans notre gamme mondiale, qui vise essentiellement à introduire une technologie et une innovation intelligentes de smartphones auprès d’un public nouveau et plus large», a déclaré Ha Jeung-uk, vice-président directeur et chef de la division mobile de LG. "La stratégie de LG d'inclure nos meilleures technologies dans l'ensemble de notre gamme de modèles G vise à faciliter à davantage de consommateurs de profiter des innovations en matière de téléphonie mobile de LG."

À compter du mois de novembre et tout au long du quatrième trimestre, les clients d'Europe, d'Amérique latine, d'Asie, d'Afrique et du Moyen-Orient pourront ajouter le G7 Fit à leur liste de téléphones à prendre en ligne de compte.

Principales Spécifications s: *

LG G7 Fit

• Chipset (Puces) : plate-forme mobile Qualcomm® Snapdragon ™ 821

• Écran : QHD 6,1 pouces + 19,5: 9 Écran FullVision Super Bright (3120 x 1440)

• Mémoire : 4 GB de RAM / 32 GB ou 64 GB de ROM / MicroSD (jusqu'à 2 To)

• Caméra :

 Arrière : Angle standard 16MP (F2.2 / 76 °)

 Avant : Grand angle 8MP (F1.9 / 80 °)

• Batterie : 3000mAh

• Système d'exploitation : Android 8.1 Oreo

• Taille : 153,2 x 71,9 x 7,9 mm

• Poids : 158g

• Réseau : LTE / 3G / 2G

• Connectivité : Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 4.2 BLE / NFC / USB Type-C 2.0 (compatible 3.1)

• Couleur : New Aurora Black / New Platinum Grey

• Autre : Nouvel deuxième écran / CAM à IA / Haut-parleur Boombox / Objectif Google / DAC Quad Hi-Fi 32 bits / DTS: X Son surround 3D / Résistance IP68 à l'eau et à la poussière / HDR10 / Reconnaissance faciale / Capteur d'empreinte digitale / Qualcomm Rapide Charge ™ 3.0 / Radio FM compatible / MIL-STD 810G

* Les spécifications, caractéristiques et accessoires peuvent varier en fonction du marché.