La maison intelligente de LG: La boite à prouesses technologiques

Il est essentiel de cerner sa façon de vivre au quotidien, d’écouter ses besoins et de réaliser ses souhaits. Pour y parvenir, nulle besoin d’investissements prodigieux ou d’efforts extraordinaires ! LG, créateur de solutions et innovateur de technologies, offre l’alternative.

Grace aux produits intelligents, interactifs, et même intuitifs, le confort se trouve à l’intérieur, loin au grand jardin qui orne l’entrée de la maison ou de la piscine qui permet d’apprivoiser le soleil !



Si jusqu’ici l’innovation de l’intelligence artificielle était un fantasme qui se réveille au visionnage d’une série futuriste, aujourd’hui, il est tout à fait possible d’y accéder et d’en faire un outil du quotidien qui offre gain de temps et d’efforts pour plus de convivialité, et de commodité.

Une télévision, une baffe, une cuisinière, un climatiseur, un fer à repasser ; tout est revu et repensé pour offrir la maison intuitive ou le toit pour tous aux utilisateurs de ces produits LG dotés d’intelligence artificielle ThniQ.

Les progrès dans les appareils ménagers, par exemple, ont tout simplifié : de la cuisine au nettoyage du sol, passant par l’entretien des vêtements.



Depuis l’arrivée du Styler, cette dernière tâche n’a jamais été aussi facile qu’avant. L’armoire séchante LG est la solution miraculeuse et unique de soin des vêtements par pression ... d’un bouton ! Sans additif chimique aucun, il fonctionne exclusivement avec de l’eau, ce qui lui permet de rafraichir tous types de tissus et textiles, les repasser et réduire bactéries et allergènes. Les vêtements qui sont difficiles à nettoyer ou qui ne peuvent pas du tout l’être seront rendus propres, facilement et en profondeur.

Ergonomique et design, il trouve facilement place dans la maison : chambre à coucher, buanderie, dressing... et dans la vie de ses utilisateurs.

Au même titre que le réfrigérateur Door in door, le lave-linge twinwash et les autres appareils ménagers connectés LG, le Styler permet aux ménagères, et à tous les membres de la famille, de gagner du temps et d’économiser les efforts afin d’être plus productifs sur d’autres tâches quotidiennes, qu’elles soient familiales, personnelles ou professionnelles.



