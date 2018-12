Le groupe Ramy à la Foire Internationale de Dakar « Fidak »

Le groupe Ramy prend part à la 27ème édition de la foire internationale de Dakar (Sénégal) « Fidak », qui durera 18 jours, à savoir du 29 novembre au 16 décembre 2018.

Dans le cadre de la diversification de son portefeuille clients, le groupe Ramy participe pour la première fois à la foire internationale de Dakar, en occupant un stand qui permettra aux visiteurs de déguster les différents produits Ramy, et de découvrir les nouveautés de la marque.

En effet, cette manifestation africaine peut ouvrir de nouvelles opportunités de placement du produit algérien sur le marché Sénégalais en particulier et partant sur les pays de l’Afrique de l’ouest en général, qui totalisent plus de 300 millions de consommateurs.

La FIDAK 2018 est une manifestation phare de l’Afrique de l’Ouest, organisée chaque année depuis 1974 qui comprend une exposition d’échantillons et vente directe de biens et services et constitue, ainsi, une plateforme d’échange, de débats et de prospection commerciale à travers plusieurs activités : rencontres d’affaires B2B, tables rondes, séminaires.

Le Groupe Ramy, ami et compagnon des Algériens au quotidien, représente, aujourd’hui, plus que la société citoyenne qu’il a toujours été, il est surtout un acteur économique national, déterminé et engagé à faire du produit « Made in Algeria » une référence sur le marché algérien et international.