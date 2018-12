MBS au G20 : « plaisanteries » avec Trump, poignée de main « high five » avec Poutine, échange mystérieux avec Macron

Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salmane (MBS) était présent ce vendredi 30 novembre à la réunion du G20 à Bueno Aires, capitale de l’Argentine, dans un déplacement très attendu intervenant alors que le prince héritier se trouve empêtré dans le scandale de l’assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi à l’intérieur du consulat de l’Arabie saoudite à Istanbul.

Le déplacement à la réunion du G20 représentait une opportunité pour MBS de redorer son image à l’international après avoir fait l’objet de critiques et de condamnations sur son rôle présumé dans cet assassinat. Une opération de communication a été orchestrée afin que le prince héritier puisse être immortalisé en compagnie des chefs d’État des plus grandes économies du monde, réunies au sein du G20.

MBS a initialement été accueilli à son arrivée au sommet du G20 par le président de l’Argentine Mauricio Macri, pays hôte de l’événement.

La réunion du G20 a également donné lieu à une poignée de main « high five » très chaleureuse entre le prince héritier et le président de la Russie Vladimir Poutine, apparemment ravis d’assis côte à côte lors de la réunion.

Putin high-fives MBS at G20, but did he shake Trump's hand?https://t.co/ibxaEZKMeX pic.twitter.com/qkh6PXFNyD — RT (@RT_com) 30 novembre 2018

Mohammed Ben Salmane a aussi rencontré le président de la France, Emmanuel Macron. La rencontre entre Macron et MBS a d’ailleurs donné lieu à un échange mystérieux capté par le micro de Saudi Gazettes, principal journal saoudien anglophone. « Je m’inquiète, vous ne m’écoutez pas », entend-on le président français dire entre autres au prince héritier, dont la réaction oscille entre hilarité et air circonspect.

#MbS and #Macron's at #G20, allegedly about the #Khashoggi murder



MbS: Don't worry.

M: I do worry. I am worried.

MbS: That's right

M: I told you.

MbS: Yes, you told me.

Mac: You never listen to me.

MbS: No, I listen of course.

M: Because I told you...



pic.twitter.com/kdnA0hcMUN — EHA News (@eha_news) 30 novembre 2018

Le sommet du G20 a été de plus offert à MBS l’opportunité d’une photo avec le président de la Chine, Xi Jinping. Les deux se sont livrés avec enthousiasme à l’exercice, le prince héritier ayant notamment un grand sourire accroché aux lèvres.

Mohammed Ben Salmane s’est également offert une rencontre en tête à tête avec la Première ministre britannique Theresa May.

#CrownPrinceInG20 | HRH Crown Prince Mohammed bin Salman met with Xi Jinping, President of #China, on the sidelines of the #G20Argentina Leaders' Summit ???? pic.twitter.com/y65iSvp5AR — Foreign Ministry ?? (@KSAmofaEN) 30 novembre 2018

Fait surprenant, le président des États-Unis Donald Trump n’a pas été aperçu aux côtés de MBS, lui qui a pourtant représenté le principal soutien du prince héritier sur la scène internationale après l’éclatement du scandale Khashoggi. La Maison Blanche de son côté indiqué que Trump avait « échangé des plaisanteries » avec Ben Salmane, « comme il l’a fait avec presque chaque leader présent ».

Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo n’a également pas été aperçu aux côtés de MBS, choisissant plutôt d’être photographié aux côtés du chef de la diplomatie saoudienne, Adel Al Jubeir.

#BuenosAires | Side of the participation of the Kingdom's delegation in the #G20Argentina, headed by #CrownPrince.

Foreign Minister @AdelAlJubeir and US Secretary of State @SecPompeo pic.twitter.com/oMMqrAsD2x — Foreign Ministry ?? (@KSAmofaEN) 1 décembre 2018

Par ailleurs, le prince héritier a été placé à l’exact opposé du président de la Turquie Recep Tayyip Erdogan lors de la « photo de famille » des dirigeants du G20. Le président turc a été l’un des critiques les plus acerbes de MBS après l’assassinat de Khashoggi sur le sol turc.

#CrownPrinceInG20 | World leaders pose for a family photo in the #G20Argentina pic.twitter.com/iURJf8VJEG — Foreign Ministry ?? (@KSAmofaEN) 30 novembre 2018