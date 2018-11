Un quotidien français: “Bounedjah, un des meilleurs attaquants africains du moment”

L’attaquant algérien Baghdad Bounedjah s’est illustré en se positionnant actuellement en tête des meilleurs attaquants africains .

C’est ainsi qu’a présenté mercredi soir le journal français L’Equipe le pensionnaire du club qatari Al Sadd.

D’après la même source, bien que Bounedjah évolue dans un petit championnat mais ses exploits et ses prouesses témoignent de son grand talent et de son sens de but.

“Il est l’un des meilleurs attaquants africains du moment”, a soutenu L’Equipe.

Ce journal a estimé que Al Sadd a tiré un grand profit en faisant venir Bounedjah en 2015 contre un montant de 3.5 millions d’euros.

Récemment, l’attaquant algérien a reçu le trophée de meilleur buteur de la Ligue des champions d’Asie avec à son actif 13 réalisations.

En outre, il est le meilleur buteur du championnat du Qatar en inscrivant 23 buts en douze journées, soit environ deux buts par match en moyenne.

Il convient de rappeler qu’il a contribué à la qualification des Verts pour la phase finale de la CAN 2019 en inscrivant trois buts face au Togo, au Bénin et la Gambie.