OPPO F9 fait ses débuts avec VOOC Flash Charge et un design aux couleurs dégradées

OPPO a lancé lundi 26 novembre le dernier produit F9 en Algérie. Le F9 marque une nouvelle ère dans le parcours d’OPPO. En tant que sixième génération de la série OPPO F, et en plus de l’excellente fonction selfie, ce modèle représente un nouveau cap dans le processus d’évolution de la marque. Le F9 a réalisé des percées en matière de charge rapide, de double caméra arrière et de design aux couleurs dégradées.

Technologies de pointe : le système VOOC permet une recharge ultra rapide

OPPO a constaté que le problème le plus courant des utilisateurs algériens était l’autonomie de la batterie. Ces consommateurs rencontrent souvent des situations délicates à court de batterie. C’est pourquoi l’OPPO F9 est livré avec la charge éclaire VOOC Flash Charge. Cette technologie, développée indépendamment par OPPO, applique une technique de charge basse tension et à une vitesse de charge quatre fois plus rapide que la charge ordinaire à 5 V/1 A. Et si vous êtes pressés, une charge rapide de 5 minutes suffit pour rester en communication pendant 2 heures.

o

En plus d’augmenter la vitesse de chargement de quatre fois, VOOC Flash Charge dispose également d’un système de protection intelligent à cinq niveaux. Ce dispositif permet à la fois de protéger le chargeur, mais, également, le téléphone, contre tout type de surcharge.

VOOC Flash Charge a d’ailleurs permis de remplacer le système de réduction du courant par le MCU, faisant de VOOC Flash Charge une technologie qui protège efficacement votre smartphone contre la surchauffe provoquée généralement lors de la recharge. Même lorsque vous utilisez votre smartphone pendant qu’il se recharge, le système VOOC Flash Charge continuera à être opérationnel et à vous faire toujours bénéficier d’une charge rapide.

C’est en 2014 qu’OPPO a inauguré la technologie VOOC Flash Charge. Cette dernière compte aujourd’hui de plus de 500 brevets : elle est utilisée par plus de 90 millions de consommateurs à travers le monde ; ce qui en fait la technologie de charge rapide la plus mature du marché.

Pour rappel, le F9 est équipé d’une batterie de 3 500 mAh, gérée de façon optimisée grâce à l’intelligence artificielle. Il va donc sans dire que le F9 garantit une excellente autonomie de batterie.

Conception révolutionnaire : couleurs dégradées et Ecran Waterdrop

En tant que marque de smartphones de plus en plus populaire auprès des jeunes, OPPO puise dans leurs goûts en matière de mode et de style pour concevoir des produits qui les séduisent. Il n’y a pas de couleur unie dans le monde qui nous entoure, et la couleur dégradée est une extension du monde réel. La couleur dégradée offre aux utilisateurs des possibilités que les couleurs unies ne peuvent fournir et paraissent plus attrayantes et attractives.

OPPO a trois combinaisons de couleurs dégradées – Rouge Aube, Bleu Crépuscule et Violet Etoilé. La technologie de pulvérisation à gradient et la technique du «Cadre Dégradé» utilisées par OPPO permettent de combiner parfaitement le design aux couleurs dégradées au dos afin de faire profiter l’utilisateur d’une expérience visuelle plus unifiée. Au soleil, le F9 brille comme une gemme de cristal ou de l’eau qui coule. L’esthétique de conception de couleurs du OPPO F9 reflète à la fois l’idéologie de conception d’OPPO, ainsi que ses idées sur l’esthétique qui attire les jeunes utilisateurs du monde entier. Ces mêmes nuances ont d’ailleurs inspiré le célèbre et talentueux designer international algérien, Karim Kadid, qui a su créer une parfaite harmonie entre ces couleurs et des modèles uniques, dans une collection haute couture inspirée des mêmes couleurs dégradées du OPPO F9.

Présentées lors de l’événement de lancement du OPPO F9, ces créations ont été dévoilées en exclusivité en même temps que le téléphone. Stylées et épurées, à la fois modernes et empreintes de traditionalisme, ces tenues reflètent la vision d’OPPO d’allier l’art à la technologie. Et c’est ainsi que la technologie a su inspirer l’art.

Outre le dégradé de couleurs, l’écran du F9 apporte également de l’harmonie à l’esthétique d’ensemble. OPPO a d’ailleurs toujours élevé le smartphone au rang d’œuvre d’art, au lieu de le cantonner au statut de simple outil de communication. L’écran du F9 occupe la quasi-totalité de l’appareil, à l’exception d’une petite encoche en forme de gouttelette. Nous l’appelons «l’écran Waterdrop», inspiré d’une goutte d’eau sur le point de tomber.

Le F9 dispose d’un impressionnant écran sans cadre de 6,3 pouces, doté d’une résolution de 2340×1080 et d’un rapport d’aspect de 19,5:9, un ratio écran-corps très élevé de 90,8%.

Percée en matière de photographie : du «Selfie Expert» au «Portrait Artist»

Le fort héritage d’OPPO en matière de photographie est encore amélioré avec OPPO F9. Auparavant, OPPO s’était construit une image de marque de «Selfie Expert» en MOA et en Algérie ; mais OPPO a commencé à se concentrer sur la capture de la beauté à travers le monde entier.

Pour la première fois, la série OPPO F est équipée de deux caméras arrière (16MP + 2MP). Jusqu’ici, plusieurs contraintes surgissaient à chaque fois que l’on tentait de prendre des photos en mode portrait. Tout d’abord, vous obtenez souvent un effet Bokeh flou et faussé. Deuxièmement, de bonnes conditions d’éclairage sont compliquées à avoir, ce qui entraîne soit une surexposition à la lumière, ou une obscurité des images.

L’appareil photo principal du F9, à l’arrière, est un objectif de 16MP plus f/1.8 d’ouverture de la lentille. Celle-ci, en plus de la caméra secondaire, calculera la profondeur du champ afin d’obtenir un meilleur effet Bokeh.

Une fois l’effet Bokeh terminé, le mode portrait du F9 peut utiliser les informations de profondeur pour ajouter de la lumière et appliquer l’embellissement de l’IA pour obtenir un style d’éclairage de portrait exclusif. Les utilisateurs peuvent obtenir différents effets en utilisant la lumière vidéo, la lumière naturelle et le rétro-éclairage pour une superbe expérience de photographie de portrait. En ce qui concerne la prise de vue arrière, le F9 est équipé de deux caméras pour capter chaque instant. 16 scènes indépendantes et 800 autres combinées peuvent être identifiées grâce à la reconnaissance des scènes par l’IA.

La caméra frontale de 25MP du OPPO F9 ne déçoit pas non plus. OPPO F9 peut collecter avec précision 296 points caractéristiques pour chaque sujet, en les référençant dans sa base de données massive d’images faciales, en analysant les fonctionnalités avant d’apporter des améliorations personnalisées pour chaque sujet. La technologie d’embellissement IA 2.1 peut fournir aux utilisateurs jusqu’à 8 millions d’effets d’embellissement personnalisés – les selfies sont désormais plus attrayants, tout en conservant l’aspect naturel de chaque sujet humain. De plus, le OPPO F9 donne accès à bon nombre de fonctionnalités intéressantes, à l’instar des autocollants AR, du mode Super Vivide et de la vidéo au ralenti.

Une expérience révolutionnaire : Système intuitif Color OS 5.2 AI

Basé sur Android 8.1, OPPO apporte le système d’exploitation ColorOS 5.2, pour créer une expérience interactive plus intelligente pour les utilisateurs. L’intelligence est partout dans ColorOS 5.2 ! Le OPPO F9 est également équipé de l’objectif Google (Google Lens), qui identifie les objets et affiche les résultats de recherche et les informations pertinentes qui s’y rapportent.

En ce qui concerne le matériel, la combinaison de mémoire de 4 Go + 64 Go améliore nettement la vitesse de fonctionnement. F9 prend également en charge une extension de mémoire de 256 Go. Pour satisfaire les utilisateurs disposant de plusieurs cartes SIM, F9 applique un design contenant 3 emplacements de carte : deux pour les cartes SIM et un pour la carte mémoire.

Le OPPO F9 sera disponible en Algérie à partir du 27 novembre 2018, dans ses versions Rouge Aube et Bleu Crépuscule. En attendant, l’édition Violet Etoilé sera disponible en janvier 2019. Le OPPO F9 sera vendu au prix de 57 900.00 DZD.