Ali Haddad lance des piques à Issad Rebrab..video

Ali Haddad a répondu, ce samedi, aux propos tenus vendredi par Issad Rebrab sur France 24 où le patron de Cevital a dénoncé une « main invisible » qui bloque, selon lui, les projets de son groupe en Algérie.

« Et je veux dire que nous ne sommes pas de ceux qui insultent et critiquent leur pays, et leurs responsables de l’étranger, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons en tout temps », a lancé Haddad dans un discours prononcé à Laghouat, dans le cadre de sa campagne électorale pour sa réélection à la tête du forum pour un deuxième mandat.

La pique lancée par Ali Haddad ne souffre d’aucune ambiguïté et même s’il ne le cite pas nommément, il est évident que c’est Rebrab qu’il vise par ses propos.

Avant de lancer cette pique, Ali Hadad a exprimé sa « profonde conviction que l’Algérie possède les capacités pour construire une économie concurrentielle et durable dans un proche avenir ». Une autre réponse aux propos tenus par Rebrab qui a notamment affirmé, lors de son passage sur France 24, que « l’avenir économique de l’Algérie est intenable ».

Dans son discours, le président du FCE a défendu son bilan à la tête de l’association patronale, et appelé le président Bouteflika à poursuivre son œuvre à la tête de l’Etat.