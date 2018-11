LG Electronics accueille une délégation de journalistes algériens

Le géant mondial LG Electronics convie une délégation médiatique algérienne à ses locaux en Corée de Sud et ce ; du 05 au 09 novembre 2018.

Ce voyage de presse labellisé sous le nom « LG Press Tour » est devenu un rendez- vous technologique et touristique annuel incontournable qui rend hommage aux partenaires médiatiques mondiaux de la marque rouge sud-coréenne.

Pour sa part et comme chaque année, l’Algérie y participe avec une forte délégation composée de quatorze(14) journalistes représentant la scène journalistique et médiatique algérienne.

Cette édition du « LG Press Tour » s’articulera autour des « industries leaders de LG & solutions intelligentes d’électroménager et de la climatisation » (LG’sIndustry Leading Premium/Smart Home Appliances and Air Solutions). Elle sera l’occasion pour les invités de LG Electronics de faire une immersion totale dans de l’industrie du « Innovation for a better live» au service du confort et du bien-être de ses utilisateurs et ce ; à travers une série d’activités médiatiques exclusives dont entre autre ; des interviews One to one avec LG management team ou encore des visites guidées aux installations et showrooms LG.

Commentant le départ imminent de la délégation algérienne et l’intérêt de cette initiative, Mustapha Mohammedi, Brand Manager de LG Electronics Algérie n’a pas omis de souligner l’importance du partenariat LG-Médias en Algérie, au même titre : « Les médias sont au cœur de la stratégie mondiale de communication LG. Ils sont un véritable levier de réussite un canal de transmission fiable et transparent » a-t-il déclaré.

Pour ajouter : « C’est pourquoi le « LG Press Tour » comprend une partie exclusivement touristique. »

En effet, ce voyage de presse s’inscrit parfaitement dans la vision culturelle adoptée par LG à travers la planification d’un programme riche visant la présentation de la civilisation coréenne et le partage d’expériences avec les visiteurs d’un pays exemplaire dans le développement économique, humain et culturel.