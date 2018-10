Les réfrigérateurs Door-in-Door de LG

Avec les changements des comportements alimentaires qu’on vit ces dernières décennies et le taux exponentiel de l’obésité dans la plupart des pays développés, la crise de santé publique s’impose. Les experts démontrent la présence de plusieurs facteurs mais l’une des principales raisons est certainement le déclin de l’alimentation saine avec le recours à la consommation accrue d’aliments riches en sucres et de fast-food, sous prétexte d’alimentations pratiques conformes au nouveau rythme de vie.



Avec moins de calories et une plus grande valeur nutritive, les repas cuisinés à la maison sont beaucoup plus nutritifs que la restauration rapide. Les chefs de famille peuvent préserver la santé de leurs enfants via des alimentations à base d’ingrédients frais qui favorisent à la fois le goût et la valeur alimentaire. Pour consommer des produits frais, l’utilisateur doit s’assurer des performances des équipements installés dans sa cuisine et essentiellement son réfrigérateur, élément essentiel à la fois pour la conservation des ingrédients avant la cuisson et, pour que les plats, déjà préparés, durent le plus longtemps possible.

La collection de réfrigérateurs Door-in-Door haut de gamme de LG est la référence en matière de conservation des aliments avec plus d’orientation vers le consommateur et ses besoins. Outre avec sa conception innovante et ergonomique, ce réfrigérateur consolide le savoir-faire technique de LG durant les dernières décennies visant à emprisonner l'air froid et empêcher la dégradation des aliments. Dotés d'armoires spéciales à température contrôlée, les réfrigérateurs Door-in-Door peuvent conserver les fruits et les légumes dans un état parfait tout en prolongeant la durée de vie de l’ensemble de produits stockés à l'intérieur. La conception porte-à-porte ergonomique peut même réduire l’empreinte environnementale du réfrigérateur en diminuant efficacement la consommation d’énergie. Les nouveaux modèles de réfrigérateurs LG offrent aussi une fonctionnalité d’intelligence artificielle améliorée qui favorise l’accès à l’optimisation des options.



Un exemple s’impose dans ce sens : le réfrigérateur InstaView® Door-in-Door™. Il est non seulement innovant et intelligent, mais également unique dans son style et sa conception. Avec le nouveau réfrigérateur LG, il n’est absolument pas nécessaire d’ouvrir la porte tout le temps - grâce à son élégant panneau en verre miroir, il vous suffit de toquer deux fois pour visualiser le contenu du réfrigérateur dont le verre s’illumine sans ouvrir la porte, ce qui vous permet d’économiser de l’énergie et de gagner du temps. Une astuce technologique qui conserve la fraîcheur de vos aliments pendant plus longtemps grâce à son filtre à air en cinq étapes, avec une vision écoénergétique (jusqu'à 41 % de réduction de la déperdition d’air froid) et plus pratique.