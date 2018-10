La cuisinière LG : Optimiser le temps accordé à faire la cuisine

Entre du fast food et du fait-maison, tout le monde préfère un bon repas frais ou cuisiné à la maison. Même si la cuisson prend beaucoup de temps, le gain en valeur nutritionnelle est certain. Mais le problème de faire la cuisine n’est pas le temps de cuisiner seulement car il reste encore du travail à faire après le repas. En pratique, le nettoyage des plats et des surfaces de cuisson peut parfois prendre autant de temps que la préparation du repas lui-même. Le temps requis pour terminer l'ensemble du processus est allongé lorsque des ustensiles de cuisine ou des objets en verre spéciaux sont utilisés, les types d'éléments trop lourds ou trop fragiles pour le lave-vaisselle.

De ce fait, réduire le nombre d’heures allouées à la cuisine (temps de cuisson et temps de nettoyage) en faveur des autres préoccupations des chefs de familles (passer plus du temps en couple et avec les enfants) a été le challenge des LG dans sa vision de la cuisine idéale du futur. L’équipementier électroménager sud-coréen a misé sur l’intelligence artificielle comme facteur de base pour la conception de cette nouvelle génération orientée vers le consommateur et ce vu sa puissance synergique de faire communiquer les appareils et synchroniser leurs routines avant et après un repas. Cependant, les ingénieurs et les concepteurs ont encore du chemin à faire pour améliorer la construction des appareils de manière à améliorer l’accessibilité et les performances de cuisson tout en accélérant le nettoyage.

La cuisinière LG, équipée de la technologie EasyClean, est une illustration parfaite de cette approche efficace. Cette nouvelle génération à la fois intuitif et ergonomique préchauffe, automatiquement, en fonction de la sélection de la recette, simplifiant ainsi le processus de cuisson. Les réglages avancés cuisinent chaque plat à la perfection, en préservant saveurs et nutrition. Mais l’innovation ne s’arrête pas là : le four intelligent permet aux utilisateurs de savoir quand est ce qu’il est temps de procéder à un nettoyage avec une notification sur Smartphone. Le nettoyage est facile grâce à l'intérieur en émail qui permet d'éliminer facilement la saleté et la crasse sans produits chimiques corrosifs. Même après la cuisson, la cuisinière LG offre encore plus d'avantages, en envoyant des informations à un lave-vaisselle QuadWash connecté pour définir le cycle de lavage correct pour la vaisselle et les aliments à nettoyer.

Un ensemble de process et d’options qui ne peuvent que faciliter la tâche d’un chef de famille pouvant garantir un recours à des plats fait-maison avec le minimum d’effort et de temps accordé à la cuisine et surtout, sans stress.