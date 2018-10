Temmar : «Un quota de 90.000 logements au profits des souscripteur d’AADL 1 et 2 »

Le ministre de l´Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar,a annoncé ce samedi, la programmation de construction d’un quota de 90.000 unités restantes au titre de l’exercice 2019, et ce au profit des souscripteurs au programme AADL2 et 1.

S’exprimant en marge d’une cérémonie de remise des clés au profit des bénéficiaires, en présence du wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, de la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda-Imane Feraoun et du président de l’Assemblée populaire de la wilaya (APW) d’Alger, M. Temmar a indiqué que le gouvernement a mobilisé les ressources financières nécessaires et a pris toutes les dispositions afin de relancer les chantiers à l’arrêt, notamment ceux de l’AADL,rassurant au même temps toutes les demandes des souscripteurs ayant déjà payé la première tranche seront satisfaites.

Le ministre qui a supervisé samedi l’opération de distribution de près de 4.200 logements à Alger, dont 60 logements publics locatifs (LPL), 2.740 logements location-vente (AADL ) et 1.400 logements promotionnels publics (LPP), a notamment fait savoir que cette opération s’inscrit dans le cadre du prolongement de l’opération nationale , lancée jeudi dernier à Biskra, durant laquelle plus de 85.000 logements ont été distribués à travers toutes les wilayas du pays.

«La distribution de logements de différentes formules se poursuivra jusqu’à la concrétisation totale du programme de logement, décidé par le président de la République, visant à garantir des conditions de vie décentes pour les citoyens», a poursuivi le ministre.