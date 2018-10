Ramy, sponsor du semi-marathon d’Alger.

Ramy, leader des boissons et des jus de fruits en Algérie, sponsorise la 7ème édition du semi-marathon qui est prévu le 26 octobre prochain à Dely Ibrahim.

Fidèle à sa tradition, Ramy, la première boisson des sportifs algériens, sponsorise la 7ème édition du semi-marathon, organisé par l’agence Pro Organisation en collaboration avec la Fédération nationale du sport pour tous.

Cette manifestation qui a pour slogan « sport pour tous », compte plus de 250 sportifs déjà inscrits sur la page du site de l’événement. Le départ sera donné devant la forêt du bois des cars face à l’université de Dely Ibrahim.

A cet effet, les participants vont parcourir une distance de 12 km avec pour itinéraire la rue Ahmed Ouaked, en passant devant le siège de la FAF, le terrain de golf, l’hôtel militaire, Chevalley, le stade olympique, la cité Ain Allah, le centre de Dely Ibrahim et enfin l’université de Dely Ibrahim comme point d’arrivée.

La marque Ramy s’engage à soutenir le semi-marathon visant à inciter davantage les Algériens à adopter un mode de vie sain et actif.