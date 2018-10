Le pack LG ThinQ Kitchen Solution

Avec les changements socioéconomiques que vit nos sociétés au 21ème siècle, nulle ne peut négliger l’impact du choix de la source de l’alimentation sur la santé et l’équilibre familiale.

Les études ont démontré un recours de plus en plus important au fast food par les ménages des pays développés à cause de l’augmentation du nombre de femmes sur les lieux de travail. Cette contrainte familiale stressante, imposée par la situation économique et le besoin d’augmenter les budgets pour faire face aux dépenses domestiques de plus en plus importantes, n’est pas sans impact sur la santé des enfants à cause du taux élevé du sucre ajouté et des calories dans les produits contre une valeur nutritionnelle faible.

Les parents doivent trouver l’équation qui préserve à la fois la santé et l’équilibre financier sans oublier l’aspect efficience énergétique de plus en plus important. Changer l’électroménager vers un autre plus efficace est une solution capable de réduire le temps alloué à faire la cuisine (conformément aux contraintes professionnelles des chefs de familles), garantir une alimentation saine (en faisant recours à des repas frais ou faits-maison) et réduire la facture énergétique (en utilisant des équipements écologiques).

L’équipementier électroménager LG a pu trouver le consensus magique entre l’ensemble des aspects cités ci-dessus à travers sa technologie intelligente orientée vers le consommateur. Cette technologie apporte bien plus que de la commodité à l'expérience utilisateur. En s'assurant que chaque appareil fonctionne aussi efficacement que possible, la consommation globale d'énergie est réduite, ce qui permet d'économiser de l'argent tout en réduisant l'impact sur l'environnement. En plus, la connectivité des appareils va optimiser l’expérience culinaire en réduisant le temps d’attente vers un cycle pratique de procédures du choix de la recette à l’accomplissement de la vaisselle et ce en faveur de l’accroissement du temps accordé au repos et à la vie familiale.

Avec une gamme complète de solutions intelligentes, LG dispose d'un appareil connecté pour tous les besoins imaginables, capable de fonctionner avec d'autres appareils LG ThinQ, équipés des solutions d’intelligence artificielle, ainsi qu'avec des appareils intelligents d'Amazon et de Google. LG utilise également le dernier cri en matière de conception ergonomique avec ses réfrigérateurs Door-in-Door améliorant la commodité tout en minimisant les pertes d'air froid.

Une gamme qui fait de la cuisine un espace beau, intelligent, intuitif, optimal, convivial, relaxant et sain.