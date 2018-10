Lave-linge Steam de LG : De la vapeur pour un nettoyage en profondeur

Encore une fois, LG Electronics innove dans sa technologie via son impressionnant lave-linge à vapeur aux potentialités anti-allergènes.

La LG Steam Washing Machine (Le Lave-linge à Vapeur) vient démontrer les efforts incessants de l'entreprise pour améliorer la vie des consommateurs et mettre la barre de l’innovation de plus en plus haut dans le domaine des lave-linges, ce qui fait d’elle un excellent choix pour les consommateurs craignant des substances nocives invisibles qui peuvent provoquer des réactions allergiques. La technologie innovante Steam, non seulement élimine 99,9% des allergènes, mais également supprime les résidus d'allergènes morts. Grace à sa fonction Allergy Care, les vêtements sont lavés à une température de 50 à 60° C pendant 30 minutes, ce qui élimine efficacement les allergènes domestiques courants et élimine 50,9% d'allergènes en plus que les autres lave-linge. Es options Strem refresh et Steam softener réduisent quant à elles les plis et éliminent les odeurs en seulement 20 minutes.

Dotée d’un moteur Inverter Direct Drive, la LG Steam Washing provoque moins de vibrations, moins de bruit pour assurer une fiabilité maximum et un lavage silencieux. Sans courroie, ce moteur, garanti 10 ans, est l'un des plus fiable du marché.

Grâce à la technologie EcoHybrid avec un rendement énergétique A, ce lave-linge permet d’économiser de l’eau ou de réduire la durée du cycle de séchage pour un gain de temps et une économie d’eau considérables. Pour ce faire, il suffit de sélectionner le mode Séchage Éco, qui n'utilise pas d'eau pour le séchage, ou bien le mode Séchage normal pour raccourcir tout le cycle de séchage et réduire les dépenses d'énergie.

Ajouter du linge après le démarrage de la machine, c’est aussi possible ! En appuyant sur « Ajout de linge ». Quel que soit le cycle de lavage choisi, la porte peut être ouverte immédiatement (en 3 secondes à peine) pendant le lavage. Innovant, mais surtout intelligent !

En effet, la technologie intelligente SmartThinQ™ relié au WIFI, permet d’utiliser la machine ou de surveiller la lessive où à distance et à tout moment. Il est, également, possible, de contrôler la consommation d’énergie ou utiliser la fonction Télécharger les cycles pour ajouter toute une gamme de cycles de lavage nouvellement développés pendant le cycle de vie du lave-linge. Parce que LG innove pour une vie meilleure.