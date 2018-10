- La qualité de l'air intérieur est un luxe que la plupart des gens tiennent pour acquis, en particulier dans les maisons inspirées par l'art et le design. Très souvent, les gens passent d'innombrables heures et dépensent beaucoup d'argent à entretenir leur maison pour la rendre propre et saine, mais avec le purificateur d'air LG SIGNATURE, la qualité de l'air intérieur est améliorée de manière significative sans compromettre l'apparence et la convivialité de l’espace de vie magnifiquement conçu.

LG a récemment lancé la deuxième édition de LG SIGNATURE dans la région du Golfe avec des produits comprenant son produit phare LG SIGNATURE OLED TV W8, le réfrigérateur InstaView LG SIGNATURE, le lave-linge LG SIGNATURE TWINWash et son purificateur d'air LG SIGNATURE. Même si le design était au cœur de la conception de cette gamme de produits, il était impératif qu’elle fonctionne exceptionnellement bien pour que la santé et le bien-être des personnes soient pris en compte.

L'une des principales caractéristiques du purificateur d'air LG SIGNATURE est qu'il est équipé d'un système de filtre noir innovant semi-permanent. Les utilisateurs ont la possibilité de retirer le filtre, de le laver et de le réutiliser pendant 10 ans. Cela améliore non seulement la qualité de l'air dans n'importe quelle maison, mais vous évite également d'innombrables visites à votre quincaillerie.

« Chez LG, notre objectif est de créer des environnements sains et agréables pour permettre aux personnes de profiter du confort et du luxe de leur maison », a déclaré M. Kevin Cha, président de LG Electronics pour le Moyen-Orient et l’Afrique. «La plupart des gens ne savent pas que les produits utilisés quotidiennement, tels que les déodorants, parfums, produits de nettoyage, etc., peuvent mener à des environnements remplis de contaminants en suspension dans l'air pouvant non seulement nuire à la santé, mais aussi endommager les meubles et les appareils électroménagers. Si l’on prend les mesures proactives nécessaires, en investissant dans un produit de qualité tel que le purificateur d’air LG SIGNATURE, afin de protéger tout espace soigneusement aménagé, on augmente la longévité de ce bel espace et on protège tous les individus qui peuvent profiter d’un environnement aussi luxueux. "

Le purificateur d’air LG SIGNATURE a été conçu pour offrir un attrait esthétique intemporel grâce à son indicateur intelligent, un système d’éclairage intelligent permettant de contrôler le niveau de pollution de l’air intérieur à l’aide de quatre couleurs changeantes.

Il dispose également d’une fenêtre de visualisation de la pluie permettant de visualiser le processus de purification de l’air grâce au système d’arrosage unique de LG. Le moteur d’arrosage tourne à haute vitesse, éjectant puissamment 18 litres d'eau en une heure pour laver l'air inhalé qui a été déjà purifié par le système de filtration. Cela contribue en outre à créer les niveaux d'humidité les plus agréables pour améliorer le confort et lutter contre la dégradation de tous les environnements.

En ce qui concerne l’humidité, le purificateur d’air LG SIGNATURE est équipé d’une lampe LED ultra-violette qui stérilise l’eau dans le baquet avant de la vaporiser pour garantir une humidification parfaitement propre. De plus, pour plus de commodité, une fois que l'humidification est arrêtée, les filtres sont automatiquement séchés afin d'empêcher les virus et les bactéries de s'accumuler et de se propager.