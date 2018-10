La solution pour conserver les aliments frais plus longtemps !

Conserver les aliments frais le plus longtemps possible dans un frigo sans les faire passer au congélateur ! Possible avec la technologie Nature Fresh de LG proposé dans le réfrigérateur GTF 2.0.

Composé de deux technologies secondaires : la LINEARCooling™ qui assure un refroidissement homogène à tout moment et de la DoorCooling+™ qui permet un refroidissement homogène dans tous les coins du réfrigérateur GTF 2.0, la technologie Nature Fresh garantit aux aliments une vie plus longue et une mine plus fraiche.

Son secret ! Une température uniforme constante à tout moment, indicateur clé de fraîcheur, grâce au LINEAR Cooling™ qui maintient les variations de température dans une plage de ± 0,5 ℃.

La technologie DoorCooling+™ rend la température intérieure plus régulière et accélère le refroidissement de 35% par rapport au système de refroidissement traditionnel. Cette technologie réduit considérablement les écarts de température entre l’intérieur du compartiment et le côté de la porte. L’air refroidi est envoyé dans tous les coins du réfrigérateur grâce à de multiples ventilateurs d’air de refroidissement.



Le compartiment Fresh 0 Zone, quant à lui, est contrôlé à une température définie autour de 0 ℃, ce qui épargne à l’utilisateur tout tracas de dégivrage au moment de la cuisson.

Plus encore, doté du filtre HygieneFresh+™, il élimine jusqu’à 99,999% de bactéries, mais réduit également la production des mauvaises odeurs dans le réfrigérateur.

Côté efficacité énergétique, le réfrigérateur GTF 2.0 comporte un compresseur linéaire Inverter de LG qui assure une efficacité de pointe en utilisant moins de composants que les compresseurs traditionnels. Par conséquent, le compresseur linéaire Inverter comporte moins de points de friction, produisant moins de bruit.

Facile à manipuler, il présente, sur son design extérieur moderne et élégant, un écran tactile à LED qui offre une facilité de manipulation, de réglage et de contrôle notamment pour la fonction HygieneFresh+™ et ce ; grâce à la fonctionnalité Smart ThinQ™. Cette dernière permet de faire un diagnostic du réfrigérateur à partir du smartphone, même si l’utilisateur est absent.