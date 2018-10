Ramy participe à la promotion des sports nautiques en Algérie

Ramy, le leader des jus et des boissons en Algérie sponsorise la fédération Algérienne de voile (FAV) en organisant « le 1er championnat de voile dédié aux médias « By Ramy » sous le slogan : « Embarquons ensemble dans la bonne ambiance »

La 1ére étape sera organisée le Mercredi 10 Octobre 2018 au niveau de l’Ecole des Sports Nautiques et Subaquatiques d’Alger Plage, à partir de 10h

Chaque bateau représentera un média et chaque équipe sera composée de 04 membres du même organe ainsi qu’un coach de voile.

L’objectif de cet événement est de promouvoir la voile ainsi que de tisser de bons liens avec les organes médiatiques.

Il est à rappelé que La marque Ramy soutient la FAV depuis plusieurs années, dont tous les évènements nationaux et internationaux pour objectif de promouvoir la voile et les sports nautiques en Algérie.