Solutions LG: Parce que chaque détail compte !

Le bonheur vient de l’attention prêté aux petites choses, dit le proverbe ! En plus de l’attention, LG Electronics offre tout son savoir-faire à sa clientèle pour une vie sans stress, une santé préservée et un environnement sain.

Ayant fait de la conception et la construction de solutions du bien-être le cœur de son métier, LG offre, aujourd’hui et plus que jamais, des produits accessibles, design, adaptables, diversifiés, durables, ergonomiques, fiables, conviviaux et surtout intuitifs. Leur secret : le détail !

LG a toujours été un chef de file en matière de conception et de convivialité, et sa gamme complète de produits a été développée grâce à des procédures de test et de rétroaction rigoureuses conçues pour améliorer chaque génération. Cela a aidé toute la marque à connaître du succès tout en se faisant une réputation de solutions orientées utilisateur. Parmi les exemples récents de cette philosophie en action, citons la gamme primée LG SIGNATURE qui combine les meilleurs aspects de la conception moderne avec des interfaces hautement utilisables et des entrées de contrôle. Parmi les autres concepteurs et innovateurs récents, citons le téléviseur WLE Wallpaper OLED, le réfrigérateur à double porte et les aspirateurs CordZerovacuum.

La bonne conception et l’ingénierie LG permettent aux utilisateurs d’être plus productifs sur leurs ordinateurs portables tout en augmentant leur capacité à se détendre après le travail grâce à la navigation Internet causale. Bien que les capacités soient importantes, le design est ce qui sépare les produits emblématiques de la concurrence. Le consommateur moyen peut ne pas être en mesure de tirer pleinement parti des spécifications de la télévision ou du PC, mais il est évident qu’il s’orientera naturellement vers des appareils qui résonnent avec eux, comme par exemple le smartphone.

La gamme de téléphones intelligents de LG comprend également des fonctions de conception conçues pour prolonger leur durée de vie.

De son côté, le LG Q6 s’inspire des modèles phares tout en bénéficiant d’une structure métallique durable en aluminium 7000 ultra-résistant. Cela garantit que le logiciel avancé stocké à l’intérieur est protégé pendant toute la durée de vie du téléphone. En appliquant les mêmes normes élevées aux périphériques de masse qu’elle fait aux modèles haut de gamme tels que le G7 ThinQ, LG estime que tous les consommateurs méritent la meilleure technologie possible.