LG aux petits soins de sa clientèle

Dans le cadre de sa politique complètement axée sur le consommateur, LG Electronics Algérie lance une série de Visites d’inspection de produits auprès de ses fidèles utilisateurs. Objectifs de l’action : veiller au bien-être de ces derniers mais aussi maximiser l’utilisabilité du produit acheté.

Ainsi, quel que soit le produit LG qui se trouve chez le client, il sera automatiquement soumis à un checking général (installation, branchement, alimentation...etc) par les équipes techniques et d’après-vente, mais aussi l’occasion de revenir sur toutes les fonctionnalités qu’il propose et ce en vue d’optimiser, au mieux, son utilisation et assurer sa durabilité déjà reconnue.

Une démarche LG responsable qui assure une continuité à l’écoute accordée aux besoins clients avant même la conception des produits. Une proximité souhaitée et ambitionnée qui lui permet d’offrir le meilleur à sa clientèle en matière de diversité et d’adaptabilité de produits, de fiabilité de service, de design, d’ergonomie et de convivialité pour un quotidien sans stress, ou du moins... une maison sans stress. Les produits dotés d’intelligence artificielle, baptisée ThniqQ, mettent en avant l'expertise pionnière de LG, son savoir-faire technique et son leadership en matière de conception, qui ont été largement employés dans le développement de cette gamme de produits.

Cuisines intuitives connectées, smartphones intelligents, robot accompagnateur Cloi I ...produits démontent l’importance du confort et du bien-être client chez LG. Un des ses moyens d’y parvenir est : l’expérience client !

En effet, l’expérience client permet à LG de mieux comprendre les besoins et les attentes, voire même les envies, de ses clients à travers leurs interactions avec les produits testés en premier lieu, et puis avec l’entreprise elle-même.

Ceci exige à LG une stratégie de qualité et de proximité au service du client dont la voix du client devient de plus en plus forte.