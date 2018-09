Armement : L’Algérie exposée à des sanctions américaines

Les Etats-Unis ont allongé hier, jeudi 20 septembre, leur liste noire des individus et entités avec lesquels toute transaction est interdite en matière d’armement sous peine de sanctions américaines.

Washington a ainsi placé dans cette liste noire 33 personnes et entités russes supplémentaires, dans les secteurs militaire et du renseignement du gouvernement de Moscou.

Selon CNN, parmi les clients de ces entités russes blacklistées, figure l’Algérie, qui importe principalement des armes russes. Outre l’Algérie, CNN note également le Maroc, les Emirats arabes unis et l’Egypte.