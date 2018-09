LES TÉLÉVISEURS INTELLIGENTS LG THINQ® AVEC IA QUI VISENT À GAGNER DE NOUVEAUX MARCHÉS SE DOTENT DE L’ASSISTANT GOOGLE

De nouveaux utilisateurs des téléviseurs de LG Electronics (LG) pourront utiliser l’assistant Google sur leurs téléviseurs de 2018, dotés de la technologie AI ThinQ, et ce, au cours du quatrième trimestre. LG introduira Google Assistant dans sept nouveaux marchés - Australie, Canada, France, Allemagne, Corée du Sud, Espagne et Royaume-Uni – et ce, dans cinq langues. Cette expansion fait partie de la stratégie mondiale de LG visant à relever la barre des solutions de reconnaissance vocale grâce à la plate-forme ThinQ de LG et à la solution Google Assistant intégré. LG avait d’abord annoncé que la solution Google Assistant serait intégré aux téléviseurs au CES 2018, le service commençant aux Etats-Unis, au deuxième trimestre de la même année.

La solution Google Assistant sera disponible sur les nouveaux marchés, pour tous les téléviseurs dotés d’IA basés sur webOS de LG, offrant un large éventail de fonctionnalités et une accessibilité accrue dans plusieurs langues. Avec la solution Google Assistant intégrée, les téléviseurs de 2018, dotés de AI ThinQ de LG, offrent une expérience simplifiée qui permet aux utilisateurs de gérer les tâches quotidiennes, de chercher des informations ou encore de contrôler des appareils intelligents compatibles. Appuyez simplement sur le bouton du micro et maintenez-le enfoncé pour demander des informations, telles que les prévisions météorologiques, les heures d'ouverture d'un restaurant à proximité, les derniers résultats sportifs ou encore pour atténuer les lumières sans interrompre la vision. Les utilisateurs peuvent également revivre leurs moments préférés en affichant des images à partir de Google Photos.

Avec l'aide de la solution Google Assistant, les téléviseurs dotés d’IA de LG pourront servir de centre de la maison intelligente, offrant un accès à de nombreux appareils tels que des robots aspirateurs, des thermostats, des purificateurs d'air. Il pourront aussi gérer les fonctionnalités d’éclairage intelligent. La solution Google Assistant est compatible avec plus de 5 000 appareils intelligents appartenant à des centaines de marques connues, ce qui facilite le contrôle des haut-parleurs et des autres appareils intelligents connectés via Wi-Fi ou Bluetooth. Les clients de marchés anglophones tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie et le Canada peuvent déjà connecter des appareils Google Home à des téléviseurs compatibles LG AI pour envoyer des commandes vocales directement depuis leurs enceintes intelligentes. Cette fonctionnalité sera disponible pour les clients en France, en Allemagne, au Japon et en Corée du Sud d'ici la fin de 2018. La compatibilité avec les appareils connectés avec Amazon Alexa actuellement disponibles au Royaume-Uni et aux États-Unis - sera également étendue à l'Australie et au Canada. .

En plus de l'intégration de la solution Google Assistant, les téléviseurs dotés d’IA de LG utilisent la technologie exclusive d'apprentissage approfondi de LG qui permet aux téléspectateurs d'utiliser le langage naturel pour connecter rapidement et facilement ces téléviseurs à des appareils externes ou bien pour rechercher des informations spécifiques. Le zapping des chaînes de télévision, l’augmentation ou la diminution du volume, la mise hors tension du téléviseur lorsqu’un programme est terminé, une alerte vous rappelant quand votre émission préférée est sur le point de commencer ou bien la recherche des programmes intéressants à regarder - que ce soit par câble, par voie hertzienne ou en streaming, voici-là quelques unes des commodités que ThinQ met à la disposition des utilisateurs pour leur permettre de profiter pleinement de leur expérience quotidienne de téléspectateur.

"La vision LG est en train de devenir un nom majeur en rapport avec tous les appareils basés sur l'IA, et ce partant de notre philosophie de plate-forme ouverte, de partenariat ouvert et de connectivité ouverte", a déclaré Brian Kwon, président de LG Home Entertainment Company. « Au-delà de la qualité d'image incomparable que délivrent les téléviseurs haut de gamme de LG, la solution Google Assistant offre à un plus grand nombre de consommateurs une intelligence nouvelle et de haut niveau chez eux, et ce, en conformité avec la mission de LG consistant à améliorer la vie quotidienne de ses clients à travers une technologie visionnaire. »

Les visiteurs d'IFA sont invités à s'arrêter au stand de LG dans le hall 18 de Messe Berlin pour une démonstration des téléviseurs LG AI ThinQ, dotés de l'assistant Google et disposant de la meilleure technologie OLED, comme, à titre d’exemple, l’immersive OLED Canyon.

# # #

A propos de LG Electronics Home Entertainment Company

La société LG Electronics Home Entertainment est un leader du secteur des téléviseurs, des systèmes audio-vidéo, des moniteurs, des projecteurs et des ordinateurs portables. La société est un innovateur reconnu dans le secteur pour son leadership dans le domaine des téléviseurs OLED qui ont révolutionné la catégorie des téléviseurs haut de gamme. LG est engagé à offrir une vie meilleure à ses clients grâce à des produits de divertissement à domicile innovants, menés par des téléviseurs OLED de premier plan et des téléviseurs SUPER UHD souvent primés, dotés d’intelligence artificielle. Pour plus d'informations, visitez www.LG.com.