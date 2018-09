LG équipe les enfants de trousseaux scolaires

A l’occasion de la rentrée scolaire 2018, LG Electronicas Algérie distribue des fournitures scolaires aux enfants démunis de la commune de Ouled Fayet avec l’active participation de l’association El Moustakbel.

Encore une fois, LG s’illustre par son engagement sociétal et son soutien total au mouvement associatif algérien.

Consciente de l’importance de son rôle d’Entreprise Socialement Responsable, LG s’engage de nouveau avec les enfants, cette fois-ci scolarisés (classe d’examen de cinquième), en leur octroyant des trousseaux scolaires complets, composés d’un cartable et de ses fournitures nécessaires pour accomplir une année complètement orientée vers les études et la réussite.

Une action louable qui a été accueillie avec grande émotion par les parents d’élèves et accomplie avec satisfaction par l’équipe de travail LG et les bénévoles de l’association El Moustakbel de Ouled Fayet.

« Elite de demain et l’avenir du pays, les enfants scolarisées, notamment en classes d’examens, ont tout notre soutien tout autant que les associations qui les accompagnent » ; a déclaré Mustapha Mohamedi, Brand Manager de LG, pour ajouter : « Ceci n’est pas notre première opération de ce genre. LG a pour tradition de soutenir la société qui l’entoure ainsi que de protéger son environnement. Ceci fait partie de notre politique interne à travers le monde ».

En effet, depuis toujours, LG place sa stratégie commerciale sous le signe de la responsabilité sociale, comme ce fut le cas pour cette action dont le budget a été soustrait des revenues relatives à la promotion « Aid El Adha » pour le grand public, annoncée il y a plus d’un, mois à travers le territoire national, sous le slogan « Back to school » (Retour à l’école). Elle vise l’implication et la responsabilisation de toutes les parties prenantes dans la réussite d’un enfant... et d’une société.

De son côté, Ahmed Djali, Président de l’association El Moustakbel se dit très heureux de sa deuxième collaboration avec LG qui lui permet d’être au service de sa communauté.

Pour rappel, il s’agit de la deuxième collaboration entre LG Electronics Algérie et l’association El Moustakbel. La première a eu lieu au mois de Ramdhan 2018 et a connu la distribution de tenues vestimentaires pour la fête de l’Aïd, toujours dans la commune de Ouled Fayet.