Un Portefeuille Diversifié Montre le Potentiel d’une Technologie Innovante Associée à l’IA

ALGER, 18 Septembre 2018 – LG Electronics (LG) a donné la priorité à sa marque LG ThinQ durant le salon IFA 2018, en mettant en avant ses innovations et sa vision lors de l’important salon professionnel de Berlin, qui s’est tenu du 31 août au 5 septembre. Les solutions LG ThinQ sont conçues pour rendre les transformations radicales des modes de vie basées sur la technologie, une réalité pour les utilisateurs du monde entier.

Plus d’un tiers du vaste espace d’exposition IFA de la société a été centré sur l’IA, avec une gamme de produits LG ThinQ présentés dans trois zones de vie différentes : ThinQ Travel (ThinQ Voyage), ThinQ Gourmet (Think Gourmet) et ThinQ Style (Think Mode). Chaque zone a été conçue de manière à refléter les divers modes de vie des consommateurs modernes et intégrera les produits d’IA dans des environnements domestiques à la fois naturels et futuristes. Les différentes zones ont illustré comment LG ThinQ présente des avantages pour tous les aspects de la vie dans des domaines vitaux tels que le mode, la cuisine, le confort domestique, la mobilité et le divertissement.

La zone ThinQ Travel démontre à quel point il est facile de rechercher une bonne destination de vacances via les téléviseurs LG AI, puis de réserver des vols et des hébergements à l’aide du smartphone LG G7ThinQ. L’Assistant Google sera bientôt disponible sur tous les téléviseurs LG dotés d’IA IA basés sur webOS, dans sept nouveaux marchés : Australie, Canada, France, Allemagne, Corée du Sud, Espagne et Royaume-Uni. La plate-forme, déjà lancée avec succès aux États-Unis, prendra désormais en charge jusqu’à cinq langues dans le cadre de la stratégie mondiale de LG visant à rehausser le niveau des solutions de contrôle vocal. Avec l’Assistant Google intégré, les téléviseurs dotés d’IA de LG offrent une expérience simplifiée qui permet aux utilisateurs de gérer les tâches quotidiennes de manière experte, de trouver des réponses aux questions importantes et de contrôler les appareils domestiques intelligents compatibles. Les visiteurs de l’IFA ont visité par la suite le salon de l’IoT, conçu en collaboration avec la société italienne de meubles de luxe Natuzzi ; C’est un espace de vie époustouflant qui a été présenté lors de la Milano Design Week. Cette zone d’accueil a mis en évidence les capacités de contrôle des haut-parleurs XBOOM AI ThinQ, en illustrant comment ils peuvent être utilisés pour modifier les paramètres des canapés et des installations d’éclairage connectés.

Le réfrigérateur intelligent InstaViewThinQ a occupé une place centrale dans la zone ThinQ Gourmet à thème culinaire. Là, les visiteurs ont pu découvrir directement les capacités avancées du réfrigérateur pour recommander des recettes et ajuster instantanément les conditions de cuisson du four et des autres appareils de cuisine connectés.

La zone ThinQ Style a présenté une grande variété d’appareils à commande vocale de LG, y compris le nouveau LG StylerThinQ. Le dernier Styler est doté de caractéristiques uniques conçues pour améliorer le confort de l’utilisateur tout en conservant une propreté, une hygiène et une élégance accrues, le tout réalisé maintenant grâce à des commandes vocales. La plupart des produits innovants de LG dans les trois zones ont récemment été reconnus par l’European Imaging and Sound Association (EISA) pour leur technologie, leur conception et leur innovation avancées.

Au beau milieu des différentes zones de LG ThinQ s’est trouvé la fondamentale zone tech qui met en avant la technologie innovante intégrée aux produits LG ThinQ tels que les téléviseurs OLED et les téléviseurs SUPER UHD de LG et le système LG Centum. C’est ici que s’est présenté le téléviseur OLED 8K de 88 pouces, avec sa résolution de 7 680 x 4 320 pixels et sa capacité à restituer des noirs profonds et des couleurs vives tout en offrant de larges angles de vision. Parmi les autres technologies fondamentales dévoilées pour la première fois dans cette zone, figurent le micro-écran LED révolutionnaire de 173 pouces, constitué de matrices de diodes microscopiques formant des pixels individuels. L’écran était placé dans un environnement de home cinéma spectaculaire qui met en évidence sa capacité à personnaliser les tailles d’écran en fonction des besoins des utilisateurs.

Les robots LG CLOi, allant des robots de service au robot endossable, sont également exposés à l’IFA. Cette collection de robots avancés a contribué à concrétiser la vision de LG en matière d’IA, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison. Le portable CLOi SuitBot de LG est exposé pour la première fois dans cette zone. Idéal pour les industries telles que la fabrication et la construction, le LG CLOi SuitBot a amélioré la qualité de vie en améliorant la mobilité de son porteur.

En complément de l’attention portée à LG ThinQ, les visiteurs du stand LG IFA sont accueillis par l’impressionnant LG OLED Canyon, qui offre une plongée immersive dans des sites grandioses du monde entier. Cinq magnifiques paysages – le champ de glace de Columbia, les chutes d’Iguazu, le Canyon des Antilopes, le Parc National de Redwood et Haléakala- seront affichés avec des détails incroyables sur 258 panneaux OLED concaves et convexes à cadre ouvert de LG.

Les nouveaux produits LG SIGNATURE présentés à l’IFA ont intégré un cellier, un réfrigérateur à congélateur inférieur et un sèche-linge de la ligne LG SIGNATURE, démontrant ainsi le potentiel des appareils haut de gamme sur le marché mondial. Pour mettre en valeur l’attrait esthétique et les caractéristiques technologiques du cellier, LG SIGNATURE a organisé des dégustations de vins avec le célèbre critique de vin James Suckling. Fidèle au design élégant de ces produits, LG étend son partenariat IFA avec le collectif d’artistes londonien Jason Bruges Studio pour créer une nouvelle galerie premium LG SIGNATURE sous le thème One Fine Day (Une Bonne Journée).

Ciblant le marché européen des appareils intégrés, LG a lancé également la nouvelle marque d’appareils intégrés de cuisine de luxe nommée SIGNATURE KITCHEN SUITE au cours de l’IFA. Un espace d’exposition dédié à la SIGNATURE KITCHEN SUITE a été conçu dans un grand jardin au centre de Messe Berlin. Développée grâce à une collaboration avec les concepteurs européens de meubles de luxe Valcucine et Arclinea, la SIGNATURE KITCHEN SUITE pour l’Europe a fourni des produits qui s’inscrivent dans la tradition de performances innovantes et de savoir-faire artisanal.

L’IFA 2018 a été inauguré par un discours liminaire visionnaire du directeur général de LG Electronics, Jo Seong-jin, et du président et directeur technique, Dr. I.P. Parc. Leur discours d’ouverture conjoint – décrivant l’orientation stratégique de la nouvelle ère de l’intelligence artificielle – représentent une première : c’est en effet la première fois que des cadres supérieurs de LG jouent un rôle aussi important à l’IFA. Intitulé Think Wise, Be Free : Living Freer avec AI (Pensez sagement, Soyez Libre : Vivre Plus Libre avec l’IA), le discours d’ouverture a été prononcé le vendredi 31 août dans le Hall 26b de Messe Berlin. Jo va donner son point de vue sur la façon dont la stratégie de LG orientée vers l’intelligence artificielle, va améliorer la vie des clients, cette stratégie dont la philosophie s’articule autour des principes de plate-forme unique et ouverte, partenariat ouvert et de connectivité ouverte qui sont ceux de LG ThinQ. De même, le Dr Park a montré comment cette technologie prend forme dans les produits quotidiens et comment la stratégie ouverte d’IA de LG profite aux consommateurs en mettant l’accent sur une plus grande capacité de et une plus grande commodité.