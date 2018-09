LG présente le premier téléviseur Oled 8k à l’occasion du salon IFA

Le Premier à Produire Massivement les Téléviseurs OLED Grand Ecran LG est bien placé pour Être le Leader des Technologies Avancées de Téléviseurs Premium

BERLIN, le 12 septembre 2018 – Leader dans l’innovation télévisuelle avec ses téléviseurs OLED, LG Electronics (LG) lance le premier téléviseur OLED 8K (7680 x 4320) au monde à l’occasion de l’IFA 2018. Le téléviseur OLED LG 8K de 88 pouces dispose de plus de 33 millions de pixels à émission automatique pour produire un rapport de contraste inégalé et de vrais noirs qui définissent la qualité d’image emblématique du téléviseur OLED.

Avec des livraisons de téléviseurs OLED sur le marché qui devraient doubler en 2018 et atteindre plus de neuf millions d’unités d’ici 2022, LG continuera d’augmenter la part des OLED dans son portefeuille de téléviseurs haut de gamme et d’encourager les consommateurs à adopter les téléviseurs OLED. Le marché de la télévision 8K en est encore à ses balbutiements et devrait atteindre plus de 5 millions d’unités d’ici 2022 et LG s’engage à prendre la tête du marché ultra-premium avec sa technologie de télévision OLED 8K.

Malgré les progrès réalisés dans le domaine des écrans LCD, l’OLED a souvent été qualifié de « technologie d’affichage de nouvelle génération » car elle émet sa propre lumière, éliminant le besoin de tout type de rétroéclairage. Cela permet des téléviseurs de pointe qui redéfinissent à la fois la qualité d’image et la conception du produit. LG a été en mesure non seulement de lancer de telles technologies, mais il les a également capable commercialisées avec succès.

« Le premier téléviseur OLED 8K de LG est le summum de la réussite technologique et constitue la prochaine étape évolutive de la technologie d’affichage», a déclaré Brian Kwon, président de la société LG Home Entertainment. « Le 4K OLED a joué un rôle majeur dans la refonte de l’industrie de la télévision et LG est convaincu que le système OLED 8K fera de même.»