“l’IA pour une vie meilleure” les dirigeants de LG présentent une nouvelle vision de l’ia lors de la séance d’ouverture de l’IFA 2018

Le PDG de LG Electronics (LG) Jo Seong-jin et le Président Directeur Technique Dr IP Parc ont présenté une allocution conjointe d’ouverture à l’IFA 2018 durant laquelle ils ont illustré l’orientation stratégique de la nouvelle ère de l’intelligence artificielle ; C’est la première fois que les dirigeants de LG prononcent un discours lors d’une grande exposition mondiale. Intitulé Think Wise. Be Free: Living Freer avec AI, (Pensez Sagement. Soyez libre : Vivre Plus libre avec L’IA), le discours a été suivi par plus de 1 000 VIP de l’industrie, influenceurs et journalistes, réunis à Berlin pour prendre connaissance du plan que LG appréhendait pour l’avenir de l’IA.

Le discours d’ouverture de l’IFA représente une étape importante pour la société ; Il est la preuve tangible que son engagement à rester à la pointe du développement de l’IA dans le secteur de l’électronique grand public lui a valu une place distinguée dans la plus grande exposition d’électronique grand public en Europe.

Après le lancement du LG ThinQ au début de l’année, LG s’est attaché à démontrer l’impact marquant de son écosystème dynamique intégré à une puissante solution d’IA basée sur les concepts de plate-forme ouverte, de partenariat ouvert et de stratégie de connectivité ouverte.

Le PDG Jo, un vétéran de LG âgé de 42 ans, a ouvert l’allocution en soulignant la volonté de la société de fournir aux consommateurs une vie meilleure qu’il a définie comme une disponibilité accrue de choix plus libres et plus intelligents dans la vie quotidienne. Il a exprimé sa conviction que les progrès de l’IA sont essentiels pour présenter de nouvelles possibilités de vie meilleure.

«Combiné à l’informatique de pointe et big data, ainsi qu’à la capacité de tirer parti de la connectivité améliorée de la 5G, l’AI fera de chaque aspect de notre vie une expérience connectée intégrée. Votre domicile saura quel genre de jour vous avez passé au bureau et déroulera pour vous le tapis rouge pour que vous trouviez l’environnement parfait lorsque vous franchirez la porte », a déclaré M. Jo.

Le Directeur Technique Park a ensuite pris la parole et a exposé les trois piliers de l’intelligence artificielle : Evolution, Connection et Ouverture. Partant du concept général que l’IA n’est pas l’innovation au service de l’innovation mais plutôt l’innovation pour une vie meilleure, le Dr Park a illustré comment ces trois piliers de l’IA sont susceptibles d’améliorer nos vies.

Selon M. Park, l’évolution de l’IA doit être basée sur une communication sans cesse croissante avec les utilisateurs, expliquant la méthodologie de LG pour le développement de la technologie de base de l’IA: tout d’abord : la société a axé son speech sur les algorithmes de reconnaissance vocale, de reconnaissance de l’image, de reconnaissance biométrique et d’apprentissage en profondeur ; deuxièmement : les avantages d’une connectivité transparente offerte par le portefeuille diversifié de produits de LG, qui permet d’éliminer les contraintes traditionnelles d’espace et de temps ; et troisièmement : le potentiel infini offert par une connectivité accrue, en utilisant le robot aspirateur de LG comme exemple. Il a conclu en soulignant l’importance d’un écosystème ouvert d’IA et en expliquant le système d’exploitation WebOS intuitif de LG.

L’allocution d’ouverture a permis également d’écouter des experts mondiaux de l’IA, dont le Dr Andrew Ng, chercheur renommé ; Matthew Perry, président de la Open Connectivity Foundation (Fondation de la Connectivité Ouverte) ; Peter Kürpick, Directeur Technique de la société de technologie de cartographie HERE; et Kong Kyoung-chul, PDG de la start-up de robotique portable SG Robotics. Ces conférenciers invités ont uniformément soutenu la vision de LG pour l’avenir de l’IA.

Jens Heithecker, Vice-Président Exécutif du groupe Messe Berlin et directeur exécutif de l’IFA, a salué le discours d’ouverture en déclarant : « Nous avons été ravis que LG ouvre l’100%événement en discutant d’IA, la technologie la plus avancée dans le secteur de l’électronique grand public. Je crois que les participants partagent la vision de LG en matière de technologie basée sur une philosophie centrée sur l’utilisateur et qu’ils espèrent que les visiteurs auront la possibilité de visiter le stand de LG. »

LG présentera sa vaste gamme d’électronique grand public et de robots équipés des dernières technologies d’IA dans les zones LG ThinQ au stand LG ; Cela permettra, avec le discours d’ouverture de l’IFA, d’élargir davantage la réputation de la société en tant que leader en matière d’IA dans le monde entier.