LG LG APPORTE UNE ÉLÉGANCE EXTRAORDINAIRE AUX MAISONS AVEC LE LANCEMENT DE SON SIGNATURE KITCHEN SUITE

Lors de l’IFA de Berlin de cette année, LG Electronics (LG) dévoilera une SIGNATURE KITCHEN SUITE conçue spécifiquement pour le marché européen, avec une gamme d’appareils de cuisine intégrés de qualité supérieure, conçus pour satisfaire les exigences et les besoins de la vie culinaire européenne sophistiquée.

SIGNATURE KITCHEN SUITE propose des solutions intégrées et intelligentes pour la cuisine dans un stand d’exposition extérieur qui lui est entièrement dédié à Sommergarten, à Berlin Messe, en dehors de l’espace principal de LG dans le hall 18. Conçue pour ressembler à un jardin flottant dans une oasis urbaine, cette zone d'exposition interactive présentera les détails de la gamme au plus grand salon européen d’appareils ménagers et d'électronique grand public.

SIGNATURE KITCHEN SUITE ouvre une nouvelle opportunité sur le marché européen de la cuisine haut de gamme. L'expertise pionnière de LG, son savoir-faire technique et son leadership en matière de conception ont été largement employés dans le développement de cette gamme de produits. Les dimensions réduites de nombreuses cuisines en Europe ont créé une demande pour des appareils intégrés qui utilisent l'espace existant de manière plus créative et efficace. Être compétitif sur le segment haut de gamme des appareils de cuisine intégrés est important pour la stratégie commerciale de LG, en raison de la position forte de l'Europe sur le marché des appareils ménagers haut de gamme. SIGNATURE KITCHEN SUITE fera ses débuts européens, plus tard cette année, en Italie ; d'autres marchés essentiels de la région suivront.

SIGNATURE KITCHEN SUITE incarne l'esprit du savoir-faire de l'artisan, un design innovant, une haute performance, une commodité améliorée et un service haut de gamme. C'est pourquoi, pour son lancement en Europe, LG collabore avec Valcucine et Arclinea, experts italiens de premier plan dans le domaine de la conception de cuisines, pour la combinaison parfaite de la forme et de la fonction. La collaboration avec Valcucine et Arclinea permet à SIGNATURE KITCHEN SUITE de mettre en pratique de manière parfaite les concepts de minimalisme, d’occultation et d'automatisation. La nouvelle suite est conçue pour s'intégrer parfaitement dans les espaces existants afin de créer le meilleur environnement culinaire qui réponde aux goûts divers du consommateur européen et qui fonctionne avec des appareils de cuisine sur mesure ou standard. SIGNATURE KITCHEN SUITE sera disponible dans une gamme de designs allant de l’élégante finition et du luxe minimalisé à l’acier inoxydable élégant à thème plus naturel et contemporain.

Une expérience culinaire éblouissante vous attend avec SIGNATURE KITCHEN SUITE. Le forfait complet comprend un four, une table de cuisson à induction, un réfrigérateur, un lave-vaisselle, un cellier et une machine à café. Les propriétaires seront surpris par les nombreuses capacités avancées du four, telles que sa capacité à créer des plats sains et délicieux avec ses fonctions avancées de cuisson à la vapeur et à convection, ProHeat ™ pour distribuer uniformément la chaleur dans le four et Speed ​​Clean ™ pour un nettoyage rapide et facile des éclaboussures et résidus alimentaires cuits. LG dévoilera pour la première fois une gamme de celliers en complément de la SIGNATURE KITCHEN SUITE européenne, une nouvelle série de fours muraux avec finition en verre et design sans couture affichant un style dernier cri, et un lave-vaisselle puissant utilisant de la vapeur à haute température.

La connectivité Wi-Fi intelligente garantit que les appareils SIGNATURE KITCHEN SUITE sont entièrement compatibles avec les plates-formes d’IA, telles que Google Assistant et Amazon Alexa. La connectivité intelligente permet aux utilisateurs d’effectuer plus d’opérations à distance, telles que celles de rechercher des recettes à l'aide d'applications comme Innit, SideChef et Drop, d’envoyer des recettes directement au four, de préchauffer le four de loin, de régler le bon mode de cuisson et de surveiller toutes les opérations qui se déroulent dans la cuisine.

«Nous sommes ravis d’apporter, cette année, nos appareils ménagers haut de gamme SIGNATURE KITCHEN SUITE, sur le très exigeant marché européen », a déclaré Song Dae-hyun, président de LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. "Nous sommes fortement convaincus que la combinaison de notre technologie intelligente éprouvée et de nos appareils haut de gamme permettra aux marques européennes établies de cette catégorie de gagner de l'argent."

Les visiteurs de Messe Berlin au cours de cette IFA sont invités à s'arrêter à l'exposition extérieure SIGNATURE KITCH-EN SUITE à Sommergarten pour admirer de plus près nos appareils intégrés haut de gamme.

