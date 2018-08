Climatiseurs DualCool et ArtCool de LG

LG Electronics Algérie dévoile les deux nouveaux modèles de sa gamme de climatiseurs produits en Algérie : le DualCool et le ArtCool.

D’une technologie innovante et d’une qualité exceptionnelle, ces deux nouveaux produits labellisés « Made In Bladi » viennent confirmer le positionnement économique national et leader d’électronique et d’électroménager de LG, déjà acteur majeur des systèmes de climatisation dans le monde.

Le DualCool

Un Compresseur innovant qui permet une économique d’énergie et un silencieux inégalé

Produit en trois capacités 12, 18 et 24 BTU, le Climatiseur LG DualCool est le premier climatiseur à mettre en œuvre un double Inverter Compressor™ conçu et pensé par LG. Cet avantage technologique lui confère une efficacité, des performances et un rendement énergétique inédits. Le DualCool LG refroidit l’air rapidement grâce à la plage de refroidissement haute vitesse du LG Smart Inverter, qui permet d’envoyer l’air plus loin et de rafraîchir la pièce en un temps record.

En effet, le compresseur Dual Inverter™ ajuste sa vitesse constamment afin de maintenir une température constante. Grâce à sa plage de fréquence qui réduit la consommation électrique, il permet d’économiser jusqu’à 70% d’énergie comparé à un compresseur traditionnel. Son circuit imprimé (PCB), quant à lui, a été renforcé de façon à mieux résister aux variations de tension, assurant ainsi une protection contre les hautes tensions ou les surtensions tout en améliorant, en fin de compte, la durée de vie générale du climatiseur.

Silencieux, le climatiseur LG fonctionne à de faibles niveaux sonores, grâce au ventilateur à déplacement latéral exclusif de LG et à la technologie Dual InverterCompressor™, qui éliminent les bruits superflus et permettent un fonctionnement paisible.

D’autres technologies avancées sont intégrées dans ce modèle de climatiseur tel que les filtres à particules 3M de LG qui éliminent les microparticules nocives, notamment les virus, les bactéries et les allergènes, pour offrir un environnement plus sûr et plus sain.

Outre, son design mince et élégant correspond à tout décor intérieur, Le climatiseur LG Dual Inverter est conçu pour être pratique et facile à installer, dans n’importe quel environnement en réduisant la main-d’œuvre et le temps nécessaires pour l’installation.

ArtCool

Un design à couper le souffle et une technologie exceptionnelle

Disponible en 2 capacités : 12 et 24 BTU, le climatiseur ArtCool de LG est doté d’un design exceptionnel qui fait de lui un pur symbole de luxe et de sophistication, s’accordant parfaitement avec tout style de décoration intérieure. Le miroir noir ultra-élégant et son cadre frontal ajoutent une touche supplémentaire d'élégance, idéal pour les maisons au style moderne et prestigieux. Le design esthétique attrayant de l'appareil est sûr d'attirer l'attention autant que ses fonctionnalités pratiques et innovantes.

Grace à son compresseur Dual inverter, l’ARTCOOL™ consomme 70% moins d'électricité tout en fournissant simultanément un rafraîchissement 40% plus rapide que les climatiseurs non-inverseurs.1

En outre, l’incroyable technologie du compresseur de LG permet à l’ARTCOOL de fonctionner à un niveau sonore agréablement bas, permettant aux utilisateurs de se détendre ou de se reposer confortablement sans être dérangé par le bourdonnement distrayant du climatiseur. La durabilité et la fiabilité du compresseur sont garanties 10 ans. Résistant aux variations de tension, il assure protection contre les hautes tensions ou les surtensions tout en améliorant la durée de vie générale du climatiseur via son circuit imprimé (PCB) renforcé.

Facile à installer, il est aussi facile à commander grâce à sa technologie Smart ThinQ qui permet d’accéder à l’appareil à distance via la technologie Wi-Fi,

La technologie SmartThinQ® de LG permet aux utilisateurs de contrôler facilement l'appareil à l'intérieur comme à l'extérieur de la maison.

Il est également possible de vérifier, en toute simplicité, la configuration, l’installation et même le diagnostic des pannes, le ARTCOOL dispose d'une fonction de diagnostic intelligent pour un dépannage simple et rapide. Le Diagnostic intelligent fournit des notifications et un support pour un large éventail de problèmes techniques via l’application Smart Diagnosis installée sur un Smartphone.

1 Selon les méthodes d'essai internes de LG Electronics, les modèles de climatiseurs (série US-Q242K) avec Double Compresseurs à inverseur™ ont été testés à côté du modèle de climatiseur TS-H2465DA0 avec compresseur à vitesse constante

A propos de LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. est un innovateur mondial dans la technologie et la fabrication avec des opérations dans plus de 100 endroits à travers le monde. Avec un chiffre d'affaires global de 55,4 milliards de DUS (61,4 trillions de KRW) en 2017, LG compte cinq sociétés : Home Appliance & Air Solutions, Home Entertainment, Mobile Communications, Vehicle Components and Business-to-Business. C’est un leader mondial dans la fabrication des téléviseurs, réfrigérateurs, climatiseurs, machines à laver et appareils mobiles en plus des produits haut de gamme LG SIGNATURE et ThinQ dotés d'intelligence artificielle. Pour les dernières nouvelles et informations sur LG Electronics, visitez www.LGnewsroom.com