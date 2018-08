Intelligence artificielle de LG

Les statistiques du marché mondial des téléviseurs marquent l’évolution spectaculaire de la télévision intelligente qui continue sa courbe ascendante dans le classement des priorités domestiques. Outre la facilité d’utilisation et l’accès instantané, le nouveau challenge de la communauté intelligence artificielle est l’optimisation des fonctionnalités.En fait, la plupart des utilisateurs ne connaissent toujours pas les capacités réelles de leurs téléviseurs intelligents.

Alors que les premiers téléviseurs intelligents étaient principalement connus pour leur accès facile aux portails de diffusion en continu, la nouvelle génération dépasse les limites de l’image classique d’un téléviseur. La vulgarisation des fonctions intelligentes passe nécessairement par la simplicité d’utilisation, l’adaptabilité au besoin personnalisé de l’utilisateur ainsi que le caractère à la fois intuitif et immersif du la technologie. L’introduction des fonctionnalités Google Assistant dans les téléviseurs LG marque le changement de modèle vers l’écran interactif à distance adapté aux besoins du consommateur.

Téléviseur installé au cœur d’une maison intelligente

Les téléviseurs intelligents de LG sont dotés d’une plate-forme d’intelligence artificielle développée par LG sous le nom de ThinQ AI , cette dernière à pour but d’apporter un nouveau niveau de confort et de contrôle au consommateur, permettant aux téléviseurs LG de fournir une expérience prédictive de l’IA. Les téléviseurs sont connectés avec d’autres technologies à l’instar de Google Home et ce pour permettre aux utilisateurs d’émettre des commandes vocales à partir d’appareils connectés à leur téléviseur et assurer plus d’accessibilité à l’ensemble des compartiments de la maison. L’intégration de Google Assistant permet également au téléviseur de servir de concentrateur intelligent pour la maison et de moteur de recherche instantanée pour les requêtes importantes.

Prendre le pilotage de la maison à partir du canapé installé devant le téléviseur n’est plus un rêve avec LG. Réduire le temps et maximiser le confort rend la vie plus belle dans l’écosystème humain de l’individu : la famille.

