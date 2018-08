VIDÉO. Choléra : l’Algérienne des eaux rassure sur la qualité de l’eau de robinet

Le directeur général de l’Algérienne des eaux (ADE) Ismaïl Amirouche a assuré ce vendredi 24 août que l’eau de robinet est “saine” et “contrôlée”.

“Je rassure les citoyens que l’eau de robinet, qui est distribuée via les installations et les réseaux publics, est saine et potable. Il n’y aucune inquiétude à la consommer. Cette eau est soumise quotidiennement à toutes les analyses et les contrôles exigés par la loi, selon les normes de l’Organisation mondiale de la santé. Toutes les stations de traitement, dont le nombre dépasse les 90 à l’échelle nationale, disposent chacune d’un laboratoire qui supervise les étapes de traitement. L’eau n’est pas injectée dans les réseaux et les réservoirs avant qu’il ne soit assuré de sa potabilité (...)”, a-t-il détaillé, dans une déclaration à l’ENTV.

M. Amirouche a répété que l’eau de robinet est “saine” et “potable”.

Ce vendredi, le directeur de la santé de la wilaya de Blida a indiqué que les fruits et légumes, consommés crus, seraient en cause dans les cas de choléra enregistrés dans cette wilaya. Les analyses, en cours, détermineront l’origine de la maladie, selon le même responsable.