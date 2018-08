LES APPAREILS THINQ DOTÉS D’ITELLIGENCE ARTIFICIELLE DE LG OBTIENNENT LES PLUS HAUTES DISTINCTIONS

Les innovations de LG Electronics (LG) en matière de technologie et de design d’intelligence artificielle ont été récompensées par l’Association Européenne de l’Image et du Son EISA (European Imaging and Sound Association). Les produits ThinQ dotés d’intelligence artificielle de LG, y compris LG OLED TV, LG SUPER UHD TV et LG XBOOM, ont été récompensés pour leur grande compétitivité dans les catégories qui concernent la qualité exceptionnelle d'image, la performance en matière d'intelligence artificielle et l'excellence du son.

Le LG OLED TV AI ThinQ (modèle OLED65E8) a obtenu le titre de TV OLED PREMIUM 2018-2019 de EISA, marquant ainsi le septième succès consécutif de la technologie OLED de la société. Le téléviseur a été primé pour la qualité de son image alimentée par le processeur α (Alpha) 9, qui fournit des images réalistes affichant des couleurs incroyablement riches, de la netteté et de la profondeur pour plus de réalisme ; il a été distingué également pour ses fonctionnalités d'intelligence artificielle. Le jury de l'EISA a également bien apprécié la performance Dolby Atmos ™ de ses haut-parleurs frontaux qui permettent l'expérience audiovisuelle la plus immersive possible. Sa structure de type Picture-on-glass a également été citée pour sa capacité à se fondre parfaitement dans n'importe quel environnement.

De plus, le téléviseur LG UHD TV AI ThinQ (modèle 65SK9500) a été reconnu par l’EISA comme le TÉLÉVISEUR À INTELLIGENCE ARTIFICIELLE de l’année 2018-2019 pour la production de l’image LCD la plus avancée, grâce à la combinaison de technologies telles que les nanomatériaux, la Full-Array Local Dimming (Gradation locale complète), le processeur α (Alpha) 7, ainsi que la plate-forme AI ThinQ de LG et le Google Assistant intégré. Avec la technologie AI ThinQ propre à LG, les utilisateurs peuvent contrôler le téléviseur, se connecter facilement à des périphériques externes, changer de mode d’image et rechercher du contenu. La dernière technologie d'assistance vocale avancée intégrée au téléviseur est obtenue grâce au traitement automatique du langage naturel (Natural Language Processing = NLP) pour fournir un contrôle et une connectivité vocaux intelligents, basés sur la technologie d'apprentissage en profondeur (Deep Learning Technologie) développée exclusivement par LG. Et avec l'assistant Google intégré, les téléviseurs dotés d’ IA de LG offrent une expérience simplifiée qui les habilite à gérer différentes tâches, de

trouver des réponses ou de contrôler des appareils domestiques intelligents, servant

ainsi de centre de la maison intelligente.

Le téléviseur SUPER UHD de LG offre des zones de rétro éclairage plus denses sur tout l’écran et améliore considérablement les niveaux de noir et les dimensions de l’image grâce à un contrôle indépendant des zones lumineuses LED. Cela offre de meilleurs détails des ombres et réduit la perte de lumière pour un contraste local amélioré, important pour l'affichage du contenu HDR. Grâce à la technologie innovante Nano Cell Display, les téléspectateurs peuvent bénéficier d'une précision et d'une cohérence des couleurs exceptionnelles sous de grands angles de vue sans compromettre la qualité de l'image.

EISA a également gratifié l'enceinte haut de gamme de LG, le LG XBOOM AI ThinQ (modèle WK7) du titre de EISA ARTIFICIAL INTELLIGENCE LOUDSPEAKER de 2018-2019, et ce, pour une qualité de son exceptionnelle associée à ses capacités intelligentes. La collaboration technique avec Meridian, le pionnier britannique de l’audio haute résolution, permet aux grandes performances audio du LG XBOOM AI ThinQ de s’épanouir afin de délivrer un son haute fidélité, une définition vocale précise et des basses soignées. L'audio haute résolution du LG XBOOM AI ThinQ est compatible avec les fichiers sans perte de haute qualité, ce qui lui permet de recréer fidèlement les sons enregistrés à l'origine en studio.

Avec Google Assistant intégré directement dans l'appareil afin de permettre une configuration rapide, LG XBOOM AI ThinQ répond aux commandes de l'utilisateur de type "Hey Google, quel est mon planning aujourd'hui ?" sans avoir besoin d'une télécommande ou d'un smartphone. En tant que centre de commandement (hub), le speaker peut contrôler les appareils intelligents compatibles avec Google Assistant ainsi que les appareils ménagers LG compatibles avec LG ThinQ.

Le gagnant du prix EISA SOUNDBAR 2018-2019, le modèle LG SK10Y, est une barre de son immersive, dotée d’une puissante sortie de 550 W et compatible avec les canaux 5.1.2, exploitant la puissance de Dolby Atmos® pour produire un son immersif dans toutes les directions, y compris le plafond. Avec la technologie Meridian, le LG SK10Y offre un haut niveau de performance pour envelopper les auditeurs dans un son riche et sans compromis et offrir une clarté supplémentaire à la parole et à la musique.

Le LG SK10Y est compatible avec les fichiers audio sans perte de haute qualité pour recréer parfaitement le son enregistré en studio et offre également une fonction de conversion audio qui améliore la qualité des fichiers audio standard à 24 bits / 192 kHz, pour améliorer les détails et les nuances de chaque piste. Cette barre de son haute résolution est conçue pour s'adapter aux téléviseurs premium LG. De plus, la barre de son est compatible avec d’autres appareils intelligents prenant en charge Chromecast et peut diffuser des chansons ou des podcasts simplement avec les mots "OK Google".

"LG est fier d'être reconnu par des experts si renommés de l'industrie pour son engagement en faveur de l'innovation dans les technologies d’ IA", a déclaré Brian Kwon, président de LG Home Entertainment Company. "LG a toujours été et continue d'être un acteur mondial majeur de l'IA, offrant aux clients un nouveau niveau d'intelligence chez eux, en ligne avec notre mission de rendre leur vie plus facile grâce à la mise en œuvre de technologies avant-gardistes."

Les visiteurs du stand LG dans le hall 18 du Messe Berlin du 31 août au 5 septembre auront l'occasion de découvrir la gamme de produits ThinQ de LG.

