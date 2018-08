LG Algérie fête Aid El Adha

Du 09 août au 15 septembre 2018, LG Electronics Algérie lance sa grande promotion Aid El Adha.

Pendant plus d’un mois, LG fait profiter ses clients d’excellentes offres promotionnelles et qui concernent une large palette de produits électroménager et électronique : Réfrigérateurs, Climatiseurs, Lave-linges, Cuisinières, mais aussi Smartphones et Téléviseurs OLED et UHD

Plus qu’une promotion, les journées promotionnelles de LG sont, pour les adeptes de la technologie coréenne, l’occasion de faire le plein de cadeaux.En effet, les remises sur téléviseurs seront accompagnées de cadeaux aussi innovants qu’utiles pour le quotidien de leurs utilisateurs. Il s’agit de la Barre de Son et du Enceinte Portable Bluetooth de la marque.

Aussi, les points de fidélité sont de mise, le client pourra bénéficier d’un ensemble de points en fonction du produit promotionnel acheté et spécialement les Smartphones et quelques modèles de machine à laver ainsi, il pourra les utiliser lors de son achat suivant. Les promotions ce n’est jamais fini chez LG !

Pour tout achat d’un produit promotionnel l’acquéreur aura la chance de gagner un produit LG en guise de cadeau dans le cadre d’une tombola prévue en marge de ces journées promotionnelles LG. Un tirage au sort se fera ultérieurement en présence d’un huissier de justice.

Préparer les écoliers est la mission de tous !

Socialement responsable, LG est une entreprise sensible aux causes qui l’entourent, notamment sociétales. Connue pour ses différentes actions, elle apporte son aide et sa contribution aux communautés l’entourant, notamment lors d’occasions socio-culturelles.

Du 09 août au 15 septembre, LG fait don jusqu’à 259,64 DZD sur chaque produit vendu. Le total des dons collectés sera reversé à l’association d’aide aux personnes nécessiteuses "El moustakbel" de Ouled Fayet pour, qui s’assurera de distribuer des trousseaux scolaires aux écoliers à l’occasion de la rentrée 2018.

# # #

En savoir plus sur la Promotion LG Aid adha : https://www.lg.com/dz/promotions/promotionaid