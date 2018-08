LG s’oriente à définir l’avenir de l’intelligence artificielle dans de nouveaux laboratoires de recherche d’IA en Amérique du nord

L’innovateur mondial LG Electronics Inc. (LG) s’apprête à définir l’avenir de l’intelligence artificielle (IA) pour les consommateurs et les entreprises, dans les prochaines années, avec l’établissement d’une nouvelle présence majeure relative à l’IA en Amérique du Nord, en collaboration avec des leaders du monde universitaire et des start-ups.

Cette semaine verra le lancement du nouveau laboratoire de recherche en IA de LG Electronics au Canada, une extension du nouveau laboratoire LG d’IA de Silicon Valley à Santa Clara, en Californie. Partageant la vision de LG sur l’intelligence artificielle en tant que futur moteur de croissance, les laboratoires nord-américains renforcent les capacités mondiales de recherche de LG, notamment ceux des laboratoires d’IA en Corée du Sud, en Inde et en Russie.

En outre, LG entame un nouveau partenariat de recherche avec l’Université de Toronto, reconnue mondialement pour son expertise en IA et en apprentissage automatique, en particulier dans le domaine de l’apprentissage en profondeur.

« L’IA touchera finalement la vie de tout le monde, transformant notre façon de vivre, de travailler et de jouer », a déclaré le président de LG Electronics et Directeur de la technologie, Dr I.P. Parc. « Les premières mises en œuvre de l’IA dans les appareils connectés ouvrent la voie aux villes intelligentes de demain, aux maisons intelligentes, aux entreprises intelligentes et aux appareils intelligents, avec des capacités dont personne n’a osé même rêver. » IL a affirmé que les laboratoires nord-américains et le partenariat de recherche de LG avec l’Université de Toronto jouera un rôle clé dans le développement de technologies de base qui définiront cet avenir.

Dans le cadre de son partenariat de recherche avec l’Université de Toronto, engageant plusieurs millions de dollars sur cinq ans, LG s’appuiera sur sa stratégie de plateforme ouverte de connectivité, pour élargir l’écosystème d’IA. Le nouveau laboratoire profitera de l’expertise de chercheurs de l’Université de Toronto qui auront maintenant l’occasion de travailler en collaboration avec les équipes de plus en plus fournies de recherche développement de LG aux États-Unis et au Canada. En complément de ce travail, LG a l’intention de collaborer de plus en plus avec les start-up nord-américaines et d’y investir.

Meric Gertler, Président de l’Université de Toronto, considère LG comme un nouveau partenaire passionnant et prometteur pour la recherche sur l’IA. « L’Université de Toronto a hâte de s’associer à une entreprise mondiale novatrice comme LG, alors que nos chercheurs continuent de repousser les limites de la recherche sur l’intelligence artificielle. La présence de tels acteurs multinationaux dans nos écosystèmes d’innovation renforce les opportunités pour nos chercheurs, nos stagiaires et nos start-ups dans un large éventail de disciplines », a-t-il déclaré.

Faisant écho au point de vue Président Meric Gertler, le Docteur Park a déclaré : « Les solutions AI basées sur l’apprentissage approfondi révolutionneront notre façon d’interagir avec le monde qui nous entoure, en utilisant des données contextuelles issues de la biométrie, des émotions, des gestes et bien sûr de la voix ».

Il a ensuite expliqué les trois principaux piliers de la stratégie d’IA de LG :

» Le premier est la capacité à évoluer avec le temps, donc plus vous utilisez nos produits, mieux ils évoluent pour répondre à vos besoins spécifiques. La seconde est la capacité à intégrer l’intelligence artificielle dans divers points de contact – pour offrir une expérience utilisateur homogène et constante sur l’ensemble du portefeuille de produits LG, des appareils et téléviseurs connectés aux voitures connectées et aux smartphones. Le troisième est l’ouverture : notre stratégie consiste à offrir la meilleure expérience d’IA aux clients de LG, en tirant parti des capacités complémentaires des principaux partenaires de l’écosystème », a expliqué Dr Park.