LG annonce ses résultats financiers du 1er semestre 2018

Ce Ce Premier Semestre Permet d’Enregistrer Plusieurs Records : Les Plus hauts Revenus Mondiaux, Les Plus hauts Bénéfices d'Exploitation et des Ventes qui

Dépassent pour la Première Fois les 30 Milliards de Wons



LG Electronics Inc. (LG) a annoncé des ventes mondiales consolidées se montant à 15.02 trillions de Wons Coréens (KRW) (soit 13,9 milliards de dollars US de dollars US) et des bénéfices d'exploitation de 771 milliards de Wons Coréens (soit 715,1 millions) pour le deuxième trimestre de 2018. Au cours de ce deuxième trimestre, les ventes ont augmenté de 3,2%, tandis que les bénéfices d'exploitation ont augmenté de 16,1%, par rapport à la même période l'année d’avant. Lors de ce deuxième trimestre, la forte profitabilité des appareils ménagers, des solutions d'air et des produits haut de gamme de divertissement à domicile, a compensé les pertes d'exploitation enregistrées au niveau des composants de véhicules et des communications mobiles

Les ventes et les bénéfices d'exploitation du premier semestre 2018 ont atteint des records historiques. Le chiffre d'affaires a augmenté de 3,2% par rapport à celui du premier semestre 2017, pour atteindre 30,14 trillions de Wons Coréens (28 milliards de dollars US) et le bénéfice d'exploitation a augmenté de 18,5%, pour atteindre les 1,88 trillion de Wons Coréens (soit 1,7 milliard de dollars US). À la lumière des incertitudes entourant les conditions du marché, la concurrence et le paysage commercial international actuel, LG aborde la seconde moitié de l’année avec une attention accrue prêtée à la compétitivité des coûts et à une croissance rentable.

La société LG Home Appliance & Air Solution a enregistré des ventes solides se montant à 5,26 milliards de Wons Coréens (soit 4,88 milliards de dollars US) au deuxième trimestre de 2018 et des bénéfices d'exploitation de 457,2 milliards de Wons Coréens (soit, 424,04 millions de dollars US). Les revenus trimestriels ont augmenté de 4,3% par rapport à l'année dernière, en partie, grâce aux fortes ventes saisonnières de climatiseurs et à l'augmentation des livraisons du système de soins de vêtements LG Styler et des purificateurs d'air, en particulier sur le marché intérieur coréen. Le résultat d'exploitation trimestriel a augmenté de 1,7% par rapport à la même période en 2017, grâce à une bonne gestion des coûts et aux ventes de machines à laver et de réfrigérateurs haut de gamme, neutralisant les effets de la hausse des prix des matières premières et des taux de change défavorables. Le chiffre d'affaires du premier semestre de LG Home Appliances et Air Solutions a été le plus élevé de l'histoire de l'entreprise, dépassant pour la première fois les 10 billions ( soit, 94,66 milliards de dollars US).

La société LG Home Entertainment Company a déclaré des ventes de 3,82 trillions de Wons Coréens (3,54 milliards de dollars US) au deuxième trimestre et un bénéfice d'exploitation de 407 milliards de Wons Coréens de WONS CORÉENS (soit, 377,48 millions de dollars US). Le chiffre d'affaires a augmenté de 4,1% par rapport au 2e trimestre de 2017, grâce à de bonnes ventes de téléviseurs LG OLED, de téléviseurs LG SUPER UHD et d'autres produits haut de gamme. Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 44,1% par rapport au deuxième trimestre de l'exercice précédent, rééditant la marge bénéficiaire à deux chiffres de Home Entertainment enregistrée au premier trimestre 2018. Au second semestre, alors que le marché mondial de la télévision devrait connaître une baisse de la demande, principalement en raison du ralentissement économique en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique, l'entreprise prévoit de maintenir ses profits en augmentant ses ventes des produits haut de gamme et en consolidant la compétitivité de ses coûts.

La société LG Mobile Communications Company a enregistré des ventes se montant à 207,2 milliards de Wons Coréens (soit, 192,2 millions de dollars US)) et une perte d'exploitation de 185,4 milliards de Wons Coréens (soit 171,95 millions de dollars US). Les ventes trimestrielles ont reculé par rapport à ceux de l'année dernière, en raison du ralentissement de la croissance du marché mondial des smartphones et de la baisse des ventes de smartphones de moyenne et basse gamme en Amérique latine. La perte d'exploitation du deuxième trimestre est principalement attribuable à la contraction des ventes et à l'augmentation des investissements marketing visant à soutenir les nouveaux lancements de smartphones phares. Alors que la concurrence dans la catégorie des smartphones devrait s'intensifier et que la croissance stagnera au second semestre, la société cherchera à améliorer encore sa structure commerciale et à accroître les ventes des nouveaux smartphones haut de gamme : LG G7 ThinQ et LG V35 ThinQ sur les principaux marchés mondiaux.

La société LG Vehicle Components Company a enregistré des ventes de 872,8 milliards de Wons Coréens (soit 809,5 millions de dollars US) et une perte d'exploitation de 32,5 milliards de Wons Coréens (soit 30,14 millions de dollars US). Les ventes ont augmenté de 3,9% par rapport au deuxième trimestre de l'année dernière, alors que la production de masse de nouveaux projets a commencé. La perte d'exploitation trimestrielle reflète les augmentations des prix des matières premières - ceux des mémoires notamment - et les besoins supplémentaires en ressources pour les nouveaux projets. Les incertitudes dans l’industrie automobile mondiale et dans la politique commerciale américaine continueront de mettre à l'épreuve ce secteur au cours de l' année, bien que la croissance attendue des véhicules électriques et connectés soit prometteuse à long terme pour LG Vehicle Components.

La société LG Business-to-Business a déclaré des ventes au deuxième trimestre de 588,5 milliards de Wons Coréens (soit, 545,82 millions de dollars US) et un bénéfice d'exploitation de 39 milliards de Wons Coréens (soit 36,17 millions de dollars US). Le chiffre d'affaires a augmenté de 10,7% par rapport au deuxième trimestre de l'année dernière, grâce à des ventes plus importantes de produits d'affichage numérique à grande échelle et de modules solaires à haut rendement. Le bénéfice d'exploitation a spectaculairement augmenté de 73,3%, par rapport à celui de la période de 2017, grâce à l'augmentation des ventes de produits haut de gamme et à l'amélioration de la compétitivité des coûts. Au second semestre, la demande d'enseignes numériques premium devrait continuer à augmenter, tandis que l'activité des modules solaires sera probablement confrontée à une concurrence accrue et aux défis du marché en raison de l'environnement commercial international en constante évolution.

Explication concernant les taux de change du 2e trimestre 2018

Les résultats trimestriels non audités de LG Electronics sont basés sur les normes IFRS (International Financial Reporting Standards) pour la période de trois mois se terminant le 30 juin 2018. Les montants en won coréen (KRW) sont convertis en dollars américains (USD) au taux moyen des période de trois mois du trimestre correspondant - 1,078.20 de Wons Coréens pour un dollar US.

Conférence et Conférence Téléphonique à propos des profits

