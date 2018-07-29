هذه هي البلدان التي يرغب الجزائريون في الهجرة إليها!

أعرب “84 بالمائة من الجزائريين”(..)، عن استعدادهم للهجرة للعمل في الخارج، حيث تحتل كندا صدارة الوجهات التي يختارها هؤلاء، متبوعة بفرنسا وألمانيا والإمارات العربية المتحدة وبلجيكا وقطر وسويسرا، وبالمقابل تمثل سوق الشغل الجزائرية أحد الأسواق الجاذبة للإطارات الأجنبية تتقدمها تونس، متبوعة بفرنسا والبنين والسعودية والنرويج، وفقا لأحدث دراسة أجرتها شركة الاستشارات الدولية “بوسطن للاستشارات بي سي جي”.

وحسب نتائج الاستطلاع العالمي الذي قامت به شركة الاستشارات الدولية الرائدة في مجال الإدارة الاستراتيجية، “بوسطن للاستشارات-بي.سي.جي”، على 366 ألف شخص عبر 197 دولة، بالتعاون مع الشبكة العالمية التي تجمع أكبر مواقع التوظيف، بما في ذلك “أومبلواتيك” الشركة الرائدة في التوظيف عبر الإنترنت في الجزائر، “ذي نيتوورك”، تجذب الجزائر المواهب الدولية بشكل متزايد، حيث يظهر الاستطلاع أنه من حيث جاذبية المواهب، فإن الجزائر تمكنت من القفز من المركز 114 عام 2014 إلى المرتبة 83 سنة 2018 من بين 197 دولة المتواجدة في هذا الترتيب.

وتأتي هذه المواهب إلى الجزائر من جميع أنحاء العالم، ويتصدر التونسيون الجنسيات التي ترغب في القدوم للعمل في الجزائر، إضافة إلى دول أخرى مثل البنين وفرنسا والمملكة العربية السعودية والنرويج والتي تعد من بين الدول التي يرغب عمالها في القيام بتجربة مهنية في الجزائر، ومع ذلك، تقدم هذه الدراسة معلومة أخرى مفادها أن 84 بالمائة من الجزائريين مستعدون لمغادرة البلاد للحصول على وظيفة في الخارج، ووفقا لذات الدراسة، فإنه من بين المرشحين الجزائريين الذين استجابوا بشكل إيجابي لمسألة المغادرة إلى الخارج، 84 بالمائة منهم من الشباب دون سن الثلاثين و86 بالمائة يمثلون خريجي الجامعات أي حملة ليسانس، ماجستير ودكتوراه أو ما يعادلها، كما تعتبر فرص التعلم والتكوين وفرص التطوير الوظيفي والاستقرار المالي لأصحاب العمل من بين الأسباب الرئيسية لانتقال هؤلاء الإطارات إلى الخارج، كما أن هنالك دوافع شخصية أخرى يتم طرحها، على غرار اكتشاف آفاق جديدة أو ثقافة جديدة أو نمط عيش جديد.

ووفقا لذات الدراسة، تعد كندا الوجهة المفضلة للجزائريين الراغبين في الهجرة، في حين يضع الجزائريون المستعدون للهجرة في قمة اختيارهم فرنسا وألمانيا، ثم تأتي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وبلجيكا، كما تم ذكر ثلاث وجهات أخرى وهي قطر وسويسرا وإسبانيا.