الجزائري يستهلك 52.5 لتر ماء معدني بعضها غير مطابق للمعايير

كشف رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات، علي حماني، أن نسبة استهلاك المياه المعدنية ارتفعت في أوساط الجزائريين بشكل ملحوظ خلال السنة الأخيرة، حيث بات هؤلاء يفضلون شرب المياه المعدنية على مياه الحنفيات.

وبلغ معدل استهلاك الفرد الواحد للماء المعدني، 52.5 لتر سنويا وهو رقم مرتفع ينم عن تحسن المستوى المعيشي للجزائريين، مع العلم أن موسم الشتاء هذه السنة قد طال قليلا، وهو ما أثر على نسبة استهلاك الماء نوعا ما، في حين أن نسبة الاستهلاك تزداد في فصل الصيف بما يتراوح بين 20 و30 بالمائة.

ويقول حماني في تصريح لـ”سبق برس” إن تطالب الصناعيين باحترام نوعية المشروبات المنتجة محليا، لاسيما في ظل الارتفاع الذي تشهده درجة الحرارة، كما دعا إلى إيفاد لجان تحقيق إلى وحدات إنتاج المشروبات والمصانع والورشات لتحري الجودة والنوعية، ومراقبة مدى احترام دليل المنتج الذي أعدته الجمعية، حيث كشف عن تنظيم عدد من الدورات التكوينية لتحسيس الصناعيين في هذا المجال، وتنصيب خلية يقظة لمتابعة النشاط، وضمان الجودة.

وشدد المتحدث على أن كافة الشركات المنضوية ضمن الجمعية الوطنية للمشروبات واعية بأهمية احترام القانون وتلتزم بذلك، حيث أن هدفها الرئيسي ضمان خدمات في المستوى للمستهلك الجزائري، سواء كان ذلك في موسم ارتفاع الحرارة أو في فصل الشتاء، وشدد على أن أي متعامل لا يحترم القانون ستتعرض وحدته الصناعية للغلق سواء من طرف أعوان الرقابة لوزارة التجارة، أو أولئك الذين توفدهم وزارة الموارد المائية.