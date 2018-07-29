فيما يلي أسعار الصرف للأوراق النقدية وشيكات السفر بالدينار الجزائري والصالحة ابتداء من 29 يوليو 2018 ,حسب بيان صادر عن بنك الجزائر.

وحدد سعر الدولار ب 115,84 دينار عند الشراء و 122,91 دج لدى البيع.

وحددت قيمة اليورو ب 135,75 دينار للشراء و 144,05 دج عند البيع.

يذكر أن سعر الدولار قد حدد خلال الأسبوع الماضي ( الممتد من 22 إلى 28 جويلية 2018 ) ب 116,30 دينار عند الشراء و 123,41 دج عند البيع فيما حددت قيمة اليورو ب 135,03 دج عند الشراء و 143,30 عند البيع.

وقبل شهر (اسعار الصرف 1 الى 7 جويلية 2018) حدد سعر الدولار ب 116,08 دينار عند الشراء 123,17دج لدى البيع فيما حددت قيمة اليورو ب 134,22دينار للشراء و 142,45 دج عند البيع.

وقبل سنة (أسعار الصرف من 30 يوليو الى 5 اوت 2017 ) حدد سعر الدولار ب 106,98دج لدى الشراء و 113,52 دج لدى البيع في حين قدر سعر اليورو ب 124,89 دج للشراء و 135,54دج البيع.

أسعار الصرف للأوراق النقدية وشيكات السفر من 29 يوليو الى 4 اوت 2018

- الأوراق النقدية:

العملة الشراء البيع

1 دولار أمريكي 115,84 122,91

1 يورو 135,75 144,05

1 دولار كندي 88,80 94,26

1 جنيه استرليني 152,78 162,15

100 يان 104,62 111,04

1 ريال سعودي 30,89 32,77

1 دينار كويتي 382,67 406,57

1 درهم (أ.ع.م) 31,53 33,46

100 فرنك سويسري 11.674,63 12.389,86

100 كورون سويدي 1.323,13 1.404,54

100 كورون 1.822,43 1.934,00

100 كورون النرويج 1.423,29 1.511,11

- شيكات السفر:

العملة الشراء البيع

1 دولار أمريكي 117,01 122,91

1 يورو 137,13 144,05

1 دولار كندي 89,71 94,26

1 جنيه استرليني 154,33 162,15

100 يان 105,68 111,04

100 فرنك سويسري 11.793,16 12.389,86

100 كورون سويدي 1.336,56 1.404,54.