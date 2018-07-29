أسعار الصرف للأوراق النقدية وشيكات السفر
فيما يلي أسعار الصرف للأوراق النقدية وشيكات السفر بالدينار الجزائري والصالحة ابتداء من 29 يوليو 2018 ,حسب بيان صادر عن بنك الجزائر.
وحدد سعر الدولار ب 115,84 دينار عند الشراء و 122,91 دج لدى البيع.
وحددت قيمة اليورو ب 135,75 دينار للشراء و 144,05 دج عند البيع.
يذكر أن سعر الدولار قد حدد خلال الأسبوع الماضي ( الممتد من 22 إلى 28 جويلية 2018 ) ب 116,30 دينار عند الشراء و 123,41 دج عند البيع فيما حددت قيمة اليورو ب 135,03 دج عند الشراء و 143,30 عند البيع.
وقبل شهر (اسعار الصرف 1 الى 7 جويلية 2018) حدد سعر الدولار ب 116,08 دينار عند الشراء 123,17دج لدى البيع فيما حددت قيمة اليورو ب 134,22دينار للشراء و 142,45 دج عند البيع.
وقبل سنة (أسعار الصرف من 30 يوليو الى 5 اوت 2017 ) حدد سعر الدولار ب 106,98دج لدى الشراء و 113,52 دج لدى البيع في حين قدر سعر اليورو ب 124,89 دج للشراء و 135,54دج البيع.
أسعار الصرف للأوراق النقدية وشيكات السفر من 29 يوليو الى 4 اوت 2018
- الأوراق النقدية:
العملة الشراء البيع
1 دولار أمريكي 115,84 122,91
1 يورو 135,75 144,05
1 دولار كندي 88,80 94,26
1 جنيه استرليني 152,78 162,15
100 يان 104,62 111,04
1 ريال سعودي 30,89 32,77
1 دينار كويتي 382,67 406,57
1 درهم (أ.ع.م) 31,53 33,46
100 فرنك سويسري 11.674,63 12.389,86
100 كورون سويدي 1.323,13 1.404,54
100 كورون 1.822,43 1.934,00
100 كورون النرويج 1.423,29 1.511,11
- شيكات السفر:
العملة الشراء البيع
1 دولار أمريكي 117,01 122,91
1 يورو 137,13 144,05
1 دولار كندي 89,71 94,26
1 جنيه استرليني 154,33 162,15
100 يان 105,68 111,04
100 فرنك سويسري 11.793,16 12.389,86
100 كورون سويدي 1.336,56 1.404,54.
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