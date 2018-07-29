نتائج جيدة للجزائر في الألعاب الإفريقية والتنظيم يبقى النقطة السوداء

حققت الرياضة الجزائرية، بصفة عامة، نتائج طيبة في الألعاب الإفريقية للشباب، في طبعتها الثالثة التي احتضنتها الجزائر ما بين 18 و27 جويلية الجاري، رغم العراقيل التي وجدتها بعض الاتحاديات في تحضيراتها لهذه التظاهرة.

وأنهت الجزائر الألعاب في المركز الثاني بحصد 226 ميدالية، منها 71 ذهبية و72 فضية و83 بروزنية، وراء الوفد المصري الذي حصد 199 ميدالية منها 101 ذهبية، 55 فضية و43 برونزية، فيما احتلت تونس المركز الثالث بـ136 ميدالية إجمالا، منها 36 ذهبية، و46 فضية و54 برونزية.

ولم تحصد الرياضية الأكثر شعبية وممارسة في الجزائر على أي ميدالية، إذ احتل منتخب كرة القدم لأقل من 15 سنة المركز الرابع، بعد الهزيمة في المباراة الترتيبية يوم السبت الماضي على يد منتخب الكامرون بهدف لصفر في ملعب 20 أوت 55، وهو ما يعكس المستوى السيئ للكرة الجزائرية على كل المستويات، فيما توج المنتخب المغربي بالذهب بتفوقه على نيجيريا في اللقاء النهائي بثلاثة أهداف لواحد.

ورغم النقاط الإيجابية التي تحسب على الجزائر والقائمين على الحدث الإفريقي، إلا أن العديد من النقاط السوداء طفت إلى السطح وكشفت عن سوء التخطيط والابتعاد عن التنظيم المحكم، على غرار ما حدث في ملعب 20 أوت وكذا في إحدى القاعات التي احتضنت نهائيات الملاكمة النسوية، أين أخطأ المنظمون في رفع النشيدين الوطنيين لنيجيريا وتونس، وقبلها اشتكى مدرب من الوفد التونسي من ظروف الإقامة السيئة في القرية الإفريقية.

وقد شهد شاهد من أهلها، وهو داود عميروش، مدرب حراس منتخب كرة اليد عقب النهائي الذي خسره أمام المنتخب المصري، حيث قال إن الوصول للنهائي والهزيمة أمام الفراعنة سببه الظروف الصعبة التي عاشها الفريق الجزائري في القرية الإفريقية: “هناك أمور لم نتحدث عنها، وهي سوء التنظيم.. بعض المنتخبات تقيم في الفنادق وتشكيلتنا في القرية الإفريقية.. اللاعبون يجدون صعوبات في النوم، ولا يستطيعون حتى غسل ثيابهم، وتمنيت لو قاسمتنا منتخبات أخرى نفس مكان الإقامة”.

هذا، واختتمت سهرة الأحد الماضي الطبعة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب، في حفل أقيم بملعب 5 جويلية، تحت عنوان “وعد”، حيث تم تسليم علم الألعاب الأولمبية للشباب لنائب وزير الرياضة لمملكة ليزوطو، ريتابيل موكاين، والتي ستحتضن الطبعة الرابعة في سنة 2022، مع الإشارة إلى أن الألعاب التي جرت في الجزائر شارك فيها 3300 رياضي من 54 دولة إفريقية.