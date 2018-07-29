أويحيى يهاجم المحتجين في ورقلة والجلفة

استنكر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، قيام مواطنين في مدينة ورقلة بمنع إحتفالية فنية ليلة الخميس.

ورغم أن الخطوة التي قام بها المحتجون في ورقلة لم يرافقها أي مظاهر فوضى، إلا أن أويحيى شدد في تعليقه على الحادثة خلال ندوة صحافية بمقر حزبه بأن الفوضى ليست حلا للمشاكل وأن البطالة موجودة في كل أنحاء الوطن.

وظهر أويحيى حادا في مسألة أخرى، حيث استنكر طرد الوفد الوزاري أول أمس أثناء تنقله لمدينة الجلفة لتعزية عائلة العقيد الراحل أحمد بن شريف.

ويرى منشط الندوة الذي نزع قبعة الوزير الأول وحرص على تأكيد صفته الحزبية، أن ما شهدته مدينة الجلفة كان تعبيرا من عدد محدود من المواطنين ولا يعبر عن عائلة الراحل أو سكان المدينة.

وشدد الأمين العام للأرندي الذي لم يتنقل لتعزية عائلة الراحل الذي دفن الأسبوع الماضي في غياب تام للسلطات الرسمية، بأن التقاليد الإسلامية تفرض بضرورة استقبال المعزين مهما كان الأمر.