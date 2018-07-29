الفنان الفلسطيني محمد بكري ينفي انتقاده للوزير ميهوبي

فند الفنان الفلسطيني، محمد بكري، في لقاء صحفي خص به ” سبق برس”، انتقاده لوزير الثقافة عزالدين ميهوبي، وإدارة مهرجان وهران للفيلم العربي، متهما بعض وسائل الإعلام بتأويل كلامه لإستغلاله في إثارة الجمهور.

وأبدى بكري استياءه الشديد من محاولة البعض النيل من المهرجان على حسابه . وأشار أن احتجاجه يوم الندوة الصحفية التي عقبت عرض فيلمه “واجب”، كان على توقيت عرض الفيلم ولم يستهدف أحدا من إدارة المهرجان الذين وصفهم باللطفاء، وعبر عن سعادته بالتعامل معهم كونهم استمروا على مدار شهرين كاملين يتواصلون معه لكي يساعدونه على المجيئ للجزائر والمشاركة بالمنافسة، رغم كل الصعوبات والتحديات التي رافقت ذلك.

وأكد في سياق حديثه أن جميع المهرجانات في الوطن العربي، تعاني من نقائص نظرا لمحدودية الإمكانيات، لكن هذا لا ينقص من جهود المنظمين الذين على الأقل يسعون لخلق جو يلتقي فيه صناع السينما ليرتقوا بهذه الصناعة.

ونوه الفنان الفلسطيني إلى أهمية ضرورة استمرار وزارة الثقافة في دعم مهرجان وهران، كونه مهرجانا عريقا ويستحق أن يدفع به قدما، نظرا لما يتمتع به من مكانة وسمعة طيبة.

وفي رده على سؤال عن مستوى عروض المنافسة صرح محمد بكري صاحب فيلم “واجب” أنه تضمن عروض في القمة، لذلك غالبا ما يحضر لمشاهدة الأفلام، وأبدى إعجابه لاختيارات لجنة التنظيم.

وأضاف محدثنا أن رحلته للجزائر تجربة مثيرة ويتمنى أن لا تنتهي، فقد لمس حب الناس وجمال الجزائر وشعبها من في الشارع، معربا عن أمنيته في أن تطول مدة إقامته بالجزائر ووهران ليكشتف المزيد.