بن غبريت تعلن على رزنامة الدخول المدرسي

أعلنت، امس، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، عن رزنامة الدخول المدرسي لموسم 2019/2018. وحسب الجدول الذي نشرته الوزيرة في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، فإن دخول الإدارة المركزية حدد بتاريخ الأحد 29 أوت المقبل، فيما تم تحديد تاريخ الـ 26 أوت موعدا لالتحاق الإدارة المحلية. وفيما يخص المعلمين والأساتذة، فسيكونون مطالبين بالإلتحاق بمناصب عملهم يوم الأحد 2 سبتمبر، على أن يلتحق التلاميذ بمقاعد الدارسة يوم الأربعاء 5 سبتمبر.