شاهد بالفيديو/ أجمل وأكبر متحف للفن المعاصر في إفريقيا والشرق الأوسط في الجزائر العاصمة

تميز المتحف الوطني للفن الحديث و المعاصر بالجزائر العاصمة " الماما" بطابع معماري خاص فهو اكبر متحف للفنون الجميلة في شمال افريقيا و الشرق الاوسط,يعود تاريخه الى مابين سنتي 1901 و 1909 حين ارادت السلطات الفرنسية تشييد بناية بقلب العاصمة لتكون مقر الاروقة الفنية.يحتضن المتحف طوال العام العديد من المعاهد الفنية و خلال هذه الفترة الصيفية يقام معرض تحت عنوان "التراث التصويري" و الذي يحوي لوحات لاكبر و اهم الفنانين التشكيليين الجزائريين.