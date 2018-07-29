غالطة ساراي التركي يحسم مستقبل فيغولي

يبدو أن إدارة نادي غلطة ساراي التركي تفكر وبشدة في تسريح اللاعب الجزائري، سفيان فيغولي، رغم تردد أنباء عن تراجع الأتراك عن هذه الفكرة في وقت سابق، وتعود رغبة إدارة نادي العاصمة إسطنبول لتسريح فيغولي من أجل تخفيف الأعباء المالية للتوافق مع شروط اللعب المالي النظيف، فضلا عن عدم اقتناع المدرب فاتح تيريم بمستويات لاعب فالنسيا السابق خلال الوديات الأخيرة.

وأشار موقع “فوت سبور” التركي إن فيغولي مرشح بقوة لمغادرة النادي التركي قبل غلق سوق التحويلات الصيفية، وهذا بتأكيد من مصادر من داخل النادي تشير إلى أن الطاقم الفني يفكر في تنحيته من قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة في رابطة أبطال إفريقيا الموسم المقبل، حيث حدد تاريخ الفاتح سبتمبر كآخر أجل لإرسال قائمة الـ23 لاعبا إلى الاتحاد الأوربي لكرة القدم، ورشح اسم فيغولي للخروج من هذه القائمة بسبب رغبة الإدارة في تسريحه للمعطيات التي ذكرناها سابقا، وهو ما أكده أيضا تقرير لموقع “أكسام”، الذي أشار إلى أن مسيري غلطة ساراي ما زالوا متمسكين بفكرة تسريح فيغولي وبعض اللاعبين الآخرين بسبب رواتبهم المالية الكبيرة، ففيغولي ضمن قائمة اللاعبين الذين يتجاوز دخلهم السنوي 3.5 ملايين يورو، كالحارس موسليرا والبرازيلي مايكون والفرنسي غوميز.