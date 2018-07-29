حوالي 07 ملايين جزائري يشتغلون في القطاع الخاص

يشغل القطاع الخاص في الجزائر 6،95 مليون عاملي أي 63 بالمائة من إجمالي العمالة في البلاد. أما القطاع العام، فهو يستوعب حوالي 4،09 مليون عامل، أي 37 بالمائة من السكان المشتغلين و الذين يقدر عددهم ب11،048 مليون عامل.

هذه الأرقام كشفت عنها اليوم وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن الديوان الوطني للإحصائيات، الذي أجرى دراسة مسحية في أفريل الماضي حول وضعية سوق العمل.

و يتكون إجمالي العمال والمقدر عددهم ب 11،048 مليون عامل من 9،073 مليون رجل (82،1 بالمائة) و 1،975 مليون امرأة (17.9 بالمائة).

كما تشير بيانات الديوان إلى أن ما يقرب من سبعة (7) من أصل عشرة (10) عمال هم إجراء (69،6 بالمائة)، علما بأن هذه النسبة هي أعلى في الوسط النسائي، حيث تقدر ب75،3 بالمائة.

كما يتميز العمل النسوي بتمركزه الكبير في القطاع العام والذي يمتص 57،4 بالمائة من مجموع القوى العاملة النسائية مقارنة بنسبة 42،6 في المائة في القطاع الخاص.

و فيما يتعلق بتوزيع السكان المشتغلين حسب قطاع النشاط، تظهر نفس البيانات أن المجالات الأكثر تشغيلا في الجزائر هي قطاع البناء ب1،9 مليون عامل (17،2 بالمائة من مجموع السكان الناشطين)، متبوعا بالوظيف العمومي (باستثناء قطاع الصحة) مع 1،73 مليون موظف (15،7 بالمائة) والتجارة مع 1،71 مليون (15،5 بالمائة) والصحة والنشاط الاجتماعي مع 1،56 مليون (14،1بالمائة)، الصناعات التحويلية ب 1،33 مليون (12 بالمائة) و الفلاحة مع 1،14 مليون (10،4بالمائة)، في حين يقدر عدد العاملين في الخدمات الأخرى ب 819 ألف عامل (7،4بالمائة).