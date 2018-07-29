بالفيديو: احتجاجات ومسيرات بالجلفة لتجاهل الحكومة جنازة بن شريف

نظم المئات من سكان ولاية الجلفة، مسيرة اليوم الأحد 29 جويلية، للتنديد بما وصفوه بـ”الحقرة والتهميش والإقصاء”، التي تتعرض له المنطقة على حد ما تضمنته شعارات وهتافات المحتجين، الذين انتقدوا الوزير الأول احمد أويحيى وطالبوا برحيل الوالي.

ومنذ وفاة العقيد أحمد بن شريف، الذي لم يحضر ممثلون رسميون عن الحكومة لجنازته، تعيش الولاية حالة من الغليان، حيث سبق وأن تم إصدار بيانات تندد بذلك، وتدعو الى التعبئة للتعبير عن حالة الاقصاء ورد الاعتبار للمنطقة.

وجابت المسيرة الشوارع الرئيسية للولاية.

وأكد المحتجون أن مسيرتهم سلمية وغير مسيسة حيث هتفوا بـ “لا جمعية لا حزبة والمسيرة شعبية”، كما رفعوا شعارات ضد التهميش والحقرة، والمطالبة بإعادة الاعتبار للمنطقة وللراحل أحمد بن شريف.

وقبل ثلاثة أيام حضر وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، تأبينية الراحل احمد بن شريف، غير أن حضوره قوبل بموجة غضب واحتجاجات نظمت على هامش تلك الزيارة.

وتزامن تنظيم المسيرة مع صدور بيان ثاني يحمل توقيف “بيان الشرفاء والأحرار” جاء فيه “إن مصابنا الجلل بفقدان أحد أبطال ثورة التحرير وأحد مؤسسي اجهزة الدولة الجزائرية غداة الاستقلال العقيد المجاهد سي احمد بن شريف، وما رافق هذه الفاجعة الأليمة من إهانة وحقرة، كانت بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس”، كما ندد البيان بانعدان التنمية وسوء التسيير وتجاهل السلطات للمنطقة.