التلاميذ سيلتحقون بمقاعد الدارسة في ال5 سبتمبر

كشفت وزارة التربية الوطنية عن رزنامة الدخول المدرسي للسنة الدراسية المقبلة معلنة عن موعد ال5 سبتمبر القادم تاريخ للالتحاق التلاميد في الاطوار التعليمية الثلاثة(الابتدائي ، المتوسط، الثانوي) بمقاعد الدراسة.وفي هذا الصدد اعلنت امس الاحد وزيرة التربية الوطنية” نورية بن غبريت” عن رزنامة الدخول المدرسي لموسم 2019/2018 وحسب الجدول الذي نشرته الوزيرة في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” و”التويتر ” فإن دخول الإدارة المركزية حدد بتاريخ الأحد 29 أوت المقبل فيما تم تحديد تاريخ الـ 26 أوت موعدا لالتحاق الإدارة المحلية وفيما يخص المعلمين والأساتذة فسيكونون مطالبين بالإلتحاق بمناصب عملهم يوم الأحد 2 سبتمبر على أن يلتحق التلاميذ بمقاعد الدارسة يوم الأربعاء 5 سبتمبر.