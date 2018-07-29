إدارة الفندق التونسي توضح بخصوص طرد عائلات جزائرية

نشرت إدارة فندق "DREAMS BEACH" التونسي، يوم أمس بيانا توضح فيه أسباب طردها عائلات جزائرية من الفندق، كما يوضحه الفيديو المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال الفندق في نص بيانه: "تبعا للحادثة التي وقعت يوم أمس مع إخوتنا الجزائريين، نود أن نوضح أنه ليس للفندق اي تعاقد مع الوكالة السياحية التي تعاقد معها السياح الجزائريون خلال موسم الإصطياف 2018."

كما أكد الفندق أن الوكالة لم تقم بأي حجز، موضحا أن إدارته تفاجأت من وصول حافلة في وقت متأخر دون إشعار مسبق، في الوقت الذي كان فيه الفندق محجوزا عن آخره، معبرة عن أسفها للعائلات التي لم يتمكن الفندق من استقبالها، يضيف البيان.

وأضافت إدارة الفندوق موضحةَ: "تم إيواء السياح الجزائريين بفندق في المُنستير خلال ذات الليلة"

للإشارة فقد أحدث فيديو تم تداوله على نطاق واسع بشبكات التواصل الإجتماعي، غضبا عارما لدى الجزائريين، حيث تظهر مشاهده طرد عائلات جزائرية قصدت تونس من أجل قضاء عطلة الصيف.