طمار يطمئن مجددا مكتتبي عدل ويعد بالنظر في المقصيين

طمأن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، خلال إشرافه اليوم الأحد على توزيع 1400 مسكن في صيغة البيع بالإيجار بالعاصمة، مكتتبي عدل بالتعهد رسميا بمنحهم حقهم في السكن قائلا: “هناك عدد كبير من السكنات طور الإنجاز، وكل مواطن دفع الشطر الأول من سكنات عدل سيحصل على مسكنه”. كما أكد تمار على تفعيل لجان الطعون الخاصة بملفات عدل في إطار توسيع التكفل بالحالات التي تم اقصاءها في الماضي، والتي سيتم التكفل بها وقف لتعليمة وزارية جديدة.

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