بالصور.. محرز يسير بالعُكّازات وحالته لاتُبشر بالخير!!

وجد الدولي الجزائري، رياض محرز، نفسه مُجبرا على الإعتماد على العكازات للسير، بعد الإصابة التي تعرض لها أمام “بايرن ميونيخ”.

وظهر الجناح الطائر، وهو في وضعية لايُحسد عليها، مع وضع لواق ضخم على مُستوى قدمه اليُسرى بغضر تثبيت كاحله المُصاب.

وتوجه اللاعب السابق لـ”ليستر سيتي” للخضوع لفحوصات طبية دقيقة، والتي ستكون مصيرية لمعرفة الفترة التي سيبقى فيها دون مُنافسة رسمية.

وتُشير التوقعات الأولية، لإمكانية بقاء إبن “سارسال” خارج الخدمة لبضعة أسابيع، وهو مايعني تضييعه لمُبارة “الكومينيتي شيلد” أمام الغريم “تشيلسي”.