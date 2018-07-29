رابح ماجر نادم بشدة على تدريب المنتخب الوطني!

عبّر الناخب الوطني السابق، رابح ماجر عن ندمه الشديد لخوضه تجربة تدريب المنتخب الوطني.

ونقل الصحفي بقنوات "بي آن سبورت" القطرية محمد نجاري، عن رابح ماجر أنه "تأثر كثيرا بما حدث له في المنتخب و ندم كثيرا على العودة لتدريبه".

والتقى الصحفي نجاري مع ماجر خلال رحلة من العاصمة القطرية الدوحة إلى الجزائر.